Христя Фриланд может вместо Трюдо занять пост премьера Канады – СМИ

Вы узнаете:
- Фриланд объявит об участии в борьбе за пост лидера Либеральной партии
- Трамп положительно высказывался об отставке Фриланд
Бывший министр финансов и вице-премьер-министр Канады, а также украинка по происхождению Христя Фриланд вскоре объявит об участии в борьбе за пост лидера Либеральной партии, который также станет премьером после отставки Джастина Трюдо. Об этом сообщает CBC News.
Отмечается, что Фриланд официально объявит о намерении побороться за лидерство в родной партии до 20 января. В день, когда принесет присягу новоизбранный президент США Дональд Трамп.
Христя Фриланд 16 декабря неожиданно подала в отставку из-за разногласий с премьером Джастином Трюдо. Она объяснила, что последние несколько недель у них с Трюдо возникли разногласия относительно того, как Канаде сбалансировать свои расходы, чтобы подготовиться к ожидаемым шагам новой администрации Белого дома – поскольку Дональд Трамп угрожает Канаде высокими пошлинами.
В письме к Трюдо, которое впоследствии она опубликовала в соцсетях, говорилось, что у нее не было другого выбора, кроме как уйти в отставку. В частности это произошло после того, как Трюдо предложил перевести Фриланд на другую должность в правительстве.
17 декабря Трамп положительно высказался об отставке Фриланд.
"Ее поведение было абсолютно токсичным", - писал Трамп.
6 января Джастин Трюдо объявил, что намерен уйти в отставку с поста премьер-министра Канады и главы правящей Либеральной партии после того, как пройдут выборы нового лидера политсилы.
Позиция Канады в войне РФ против Украины - последние новости
Как писал Главред, президент Украины Владимир Зеленский проводил телефонный разговор с Джастином Трюдо, который проинформировал об отправке первой системы ПВО NASAMS, заказанной Канадой.
Кроме того, Джастин Трюдо анонсировал новый дополнительный пакет военной поддержки для Украины в объеме 500 миллионов канадских долларов. Глава правительства Канады осуждал российские удары по территории Украины и уверял, что его страна готова оказать необходимую медицинскую поддержку пострадавшим в результате российского удара по детской больнице "Охматдет" в Киеве.
В то же время Канада может передать Украине запрещенное оружие для борьбы с российскими оккупантами.
Другие новости:
- В Украине упрощено перебронирование через "Дію": не нужно ждать 72 часа
- Дроны взорвали резервуары НПЗ: новые детали удара по Саратовской области
- "Будет как со Сталиным": Путина могут устранить одним из 3-х вариантов - Ягун
Кто такая Христя Фриланд
Христя Фриланд - канадский политик, бывший журналист, редактор и писатель. Член Либеральной партии и Палаты общин Канады с 2013 года. Занимала должности министра внешней торговли (2015-2017), министра иностранных дел (2017-2019), министра по связям с правительствами провинций (2019-2020), заместителя премьер-министра (2019-2024) и министра финансов (2020-2024). Работала в различных изданиях, в том числе в Financial Times, The Globe and Mail и Thomson Reuters. Автор книг "Продажа века" (2000) о переходе России от коммунизма к капитализму и "Плутократы: расцвет глобальных сверхбогачей и упадок всех остальных" (2012). Владеет английским, французским, украинским, русским и итальянским языками.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред