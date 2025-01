Христя Фриланд может вместо Трюдо занять пост премьера Канады – СМИ

Вы узнаете:

Бывший министр финансов и вице-премьер-министр Канады, а также украинка по происхождению Христя Фриланд вскоре объявит об участии в борьбе за пост лидера Либеральной партии, который также станет премьером после отставки Джастина Трюдо. Об этом сообщает CBC News.

Отмечается, что Фриланд официально объявит о намерении побороться за лидерство в родной партии до 20 января. В день, когда принесет присягу новоизбранный президент США Дональд Трамп.

Христя Фриланд 16 декабря неожиданно подала в отставку из-за разногласий с премьером Джастином Трюдо. Она объяснила, что последние несколько недель у них с Трюдо возникли разногласия относительно того, как Канаде сбалансировать свои расходы, чтобы подготовиться к ожидаемым шагам новой администрации Белого дома – поскольку Дональд Трамп угрожает Канаде высокими пошлинами.

В письме к Трюдо, которое впоследствии она опубликовала в соцсетях, говорилось, что у нее не было другого выбора, кроме как уйти в отставку. В частности это произошло после того, как Трюдо предложил перевести Фриланд на другую должность в правительстве.

17 декабря Трамп положительно высказался об отставке Фриланд.

6 января Джастин Трюдо объявил, что намерен уйти в отставку с поста премьер-министра Канады и главы правящей Либеральной партии после того, как пройдут выборы нового лидера политсилы.

Как писал Главред, президент Украины Владимир Зеленский проводил телефонный разговор с Джастином Трюдо, который проинформировал об отправке первой системы ПВО NASAMS, заказанной Канадой.

Кроме того, Джастин Трюдо анонсировал новый дополнительный пакет военной поддержки для Украины в объеме 500 миллионов канадских долларов. Глава правительства Канады осуждал российские удары по территории Украины и уверял, что его страна готова оказать необходимую медицинскую поддержку пострадавшим в результате российского удара по детской больнице "Охматдет" в Киеве.

В то же время Канада может передать Украине запрещенное оружие для борьбы с российскими оккупантами.

Другие новости:

Кто такая Христя Фриланд

Христя Фриланд - канадский политик, бывший журналист, редактор и писатель. Член Либеральной партии и Палаты общин Канады с 2013 года. Занимала должности министра внешней торговли (2015-2017), министра иностранных дел (2017-2019), министра по связям с правительствами провинций (2019-2020), заместителя премьер-министра (2019-2024) и министра финансов (2020-2024). Работала в различных изданиях, в том числе в Financial Times, The Globe and Mail и Thomson Reuters. Автор книг "Продажа века" (2000) о переходе России от коммунизма к капитализму и "Плутократы: расцвет глобальных сверхбогачей и упадок всех остальных" (2012). Владеет английским, французским, украинским, русским и итальянским языками.