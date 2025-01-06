После девяти лет лидерства: Трюдо объявил о своей отставке - детали

Основное:
- Трюдо уходит с поста премьер-министра Канады и с позиции лидера Либеральной партии
- Решение Трюдо обусловлено давлением внутри партии
В понедельник, 6 января, премьер-министр Канады Джастин Трюдо объявил, что уходит с должности и с позиции лидера Либеральной партии. Об этом сообщает CNN.
Известно, что Трюдо будет исполнять обязанности премьера, пока его партия не выберет следующего лидера на общенациональном процессе.
"Вчера вечером я попросил президента Либеральной партии начать этот процесс. Эта страна заслуживает настоящего выбора на следующих выборах, и мне стало понятно, что если мне придется вести внутренние баталии, я не смогу быть лучшим вариантом на этих выборах", - сказал политик.
По данным источников издания The Globe and Mail, решение Трюдо обусловлено давлением внутри партии и падением его поддержки в обществе.
Джастин Трюдо заявил, что он "боролся за эту страну" на протяжении своего почти 10-летнего лидерства.
"Каждое утро, просыпаясь как премьер-министр, я вдохновлялся стойкостью, щедростью и решимостью канадцев", - добавил он.
Объявляя об отставке, Джастин Трюдо отметил, что не только Канада, но и весь мир сейчас переживает чрезвычайно сложные времена.
Среди своих достижений он упомянул укрепление среднего класса в стране, экологическую политику, а также ту поддержку и помощь, которую Канада смогла предоставить Украине после нападения России.
Отметим, Джастин Трюдо возглавил Либеральную партию в 2013 году. Главой правительства Канады он был с 2015 года.
Позиция Канады в войне РФ против Украины - последние новости
Как писал Главред, президент Украины Владимир Зеленский проводил телефонный разговор с премьер-министром Канады Джастином Трюдо, который проинформировал об отправке первой системы ПВО NASAMS, заказанной Канадой.
Кроме того, премьер-министр Канады Джастин Трюдо анонсировал новый дополнительный пакет военной поддержки для Украины в объеме 500 миллионов канадских долларов. Глава правительства Канады осуждал российские удары по территории Украины и уверял, что его страна готова оказать необходимую медицинскую поддержку пострадавшим в результате российского удара по детской больнице "Охматдет" в Киеве.
В то же время Канада может передать Украине запрещенное оружие для борьбы с российскими оккупантами.
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Кто такой Джастин Трюдо?
Жюстен Пьер Джеймс Трюдо (фр. Justin Pierre James Trudeau; род. 25 декабря 1971, Оттава, Канада) - канадский политик, лидер Либеральной партии Канады с 14 апреля 2013 года. Премьер-министр Канады с 4 ноября 2015 года, пишет Википедия.
В марте 2022 года, после начала широкого вторжения России в Украину, Российская Федерация запретила въезд Трюдо в страну. 17 марта 2022 года правительство Трюдо ввело Канадско-украинское разрешение на экстренные поездки, позволив украинцам находиться и работать в Канаде до трех лет.
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