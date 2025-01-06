После девяти лет лидерства: Трюдо объявил о своей отставке - детали

Джастин Трюдо будет исполнять обязанности премьера, пока его партия не выберет следующего лидера на общенациональном процессе.

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Трюдо анонсировал отставку / Коллаж: Главред, фото ua.depositphotos.com, УНИАН

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Трюдо уходит с поста премьер-министра Канады и с позиции лидера Либеральной партии

Решение Трюдо обусловлено давлением внутри партии

В понедельник, 6 января, премьер-министр Канады Джастин Трюдо объявил, что уходит с должности и с позиции лидера Либеральной партии. Об этом сообщает CNN.

Известно, что Трюдо будет исполнять обязанности премьера, пока его партия не выберет следующего лидера на общенациональном процессе.

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"Вчера вечером я попросил президента Либеральной партии начать этот процесс. Эта страна заслуживает настоящего выбора на следующих выборах, и мне стало понятно, что если мне придется вести внутренние баталии, я не смогу быть лучшим вариантом на этих выборах", - сказал политик.

По данным источников издания The Globe and Mail, решение Трюдо обусловлено давлением внутри партии и падением его поддержки в обществе.

Джастин Трюдо заявил, что он "боролся за эту страну" на протяжении своего почти 10-летнего лидерства.

"Каждое утро, просыпаясь как премьер-министр, я вдохновлялся стойкостью, щедростью и решимостью канадцев", - добавил он.

Объявляя об отставке, Джастин Трюдо отметил, что не только Канада, но и весь мир сейчас переживает чрезвычайно сложные времена.

Среди своих достижений он упомянул укрепление среднего класса в стране, экологическую политику, а также ту поддержку и помощь, которую Канада смогла предоставить Украине после нападения России.

Отметим, Джастин Трюдо возглавил Либеральную партию в 2013 году. Главой правительства Канады он был с 2015 года.

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Как писал Главред, президент Украины Владимир Зеленский проводил телефонный разговор с премьер-министром Канады Джастином Трюдо, который проинформировал об отправке первой системы ПВО NASAMS, заказанной Канадой.

Кроме того, премьер-министр Канады Джастин Трюдо анонсировал новый дополнительный пакет военной поддержки для Украины в объеме 500 миллионов канадских долларов. Глава правительства Канады осуждал российские удары по территории Украины и уверял, что его страна готова оказать необходимую медицинскую поддержку пострадавшим в результате российского удара по детской больнице "Охматдет" в Киеве.

В то же время Канада может передать Украине запрещенное оружие для борьбы с российскими оккупантами.

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Кто такой Джастин Трюдо? Жюстен Пьер Джеймс Трюдо (фр. Justin Pierre James Trudeau; род. 25 декабря 1971, Оттава, Канада) - канадский политик, лидер Либеральной партии Канады с 14 апреля 2013 года. Премьер-министр Канады с 4 ноября 2015 года, пишет Википедия. В марте 2022 года, после начала широкого вторжения России в Украину, Российская Федерация запретила въезд Трюдо в страну. 17 марта 2022 года правительство Трюдо ввело Канадско-украинское разрешение на экстренные поездки, позволив украинцам находиться и работать в Канаде до трех лет.

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