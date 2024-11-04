Канада готовит отправку первой систему ПВО NASAMS: Зеленский раскрыл детали решения

Страны также согласовали сотрудничество в рамках канадского председательства в "Группе семи" в следующем году.

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Украина получит NASAMS / коллаж: Главред, фото: ОПУ, Википедия

Основные тезисы Зеленского:

Украина получит ПВО NASAMS

Готовится итоговый документ Плана мира

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с премьер-министром Канады Джастином Трюдо, который проинформировал об отправке первой системы ПВО NASAMS, заказанной Канадой. Она должна поступить в Украину до конца этого года.

Во время разговора лидеры обсудили дальнейшую оборонную поддержку Украины и ситуацию на поле боя, в частности по привлечению Северной Кореи к войне, говорится в Telegram-канале Зеленского.

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Джастин Трюдо также подтвердил поддержку Плана победы, представленного украинской делегацией по поручению Зеленского на недавней конференции.

Владимир Зеленский поблагодарил за проведение Министерской конференции по человеческому измерению Формулы мира, которая состоялась 30-31 октября в Монреале.

Что известно о NASAMS / Инфографика: Главред

"Благодарен тебе, Джастин, твоей команде и всем вовлеченным за успешно проведенную тематическую конференцию по четвертому пункту Формулы мира "Освобождение пленных и депортированных лиц". Следующий этап - подготовка итогового документа - Плана мира - по результатам всех тематических конференций", - отметил Президент.

Кроме того, они согласовали сотрудничество в рамках канадского председательства в "Группе семи" в следующем году.

Военная помощь Украине - последние новости

Напомним, как ранее сообщал Главред, что США предоставят Украине вооружение на 425 млн долларов. Пакет военной помощи Украине предоставляют в рамках президентских полномочий по сокращению запасов (PDA). Следовательно, вооружение передадут ВСУ из арсеналов американской армии.

Канада анонсировала пакет военной помощи Украине на $500 млн. Премьер-министр Канады Джастин Трюдо сообщил о новом дополнительном пакете военной поддержки для Украины в объеме 500 миллионов канадских долларов. Также лидеры обсудили оборонные потребности Украины и скоординировали сотрудничество в рамках коалиции истребителей.

Владимир Зеленский сообщил, что несмотря на договоренности Польша нашла причину не передавать Украине МиГ-29. Он заявил, что несмотря на добрососедские отношения, Польша не помогла решить Украине одну из критических проблем - сбивание российских ракет ни одним из предложенных путей.

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