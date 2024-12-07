Канада может передать Украине запрещенное оружие: что известно

Изъятое оружие может использоваться в Украине для борьбы с оккупантами.

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Огнестрельное оружие для Украины / коллаж: Главред, фото: 53 отдельная механизированная бригада имени князя Владимира Мономаха, pixabay

Ключевые тезисы:

Канада запрещает более 300 разновидностей огнестрельного оружия

Это оружие могут отправить в Украину

Федеральное правительство работает над планом выкупа запрещенного оружия у владельцев

Канада запрещает 324 вида огнестрельного оружия, поскольку, по словам министра общественной безопасности Доминика Леблана, оно должно находиться на поле боя, а не в руках охотников или любителей спортивной стрельбы. Об этом сообщает The Associated Press.

Отмечается, что это же оружие может быть отправлено Украине для борьбы с российскими оккупантами.

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Министр обороны Билл Блэр подчеркнул, что Канада уже обратилась к украинским властям, которые выразили заинтересованность в некоторых видах оружия.

"Любая помощь, которую мы можем предложить украинцам - это один шаг к их победе", - отметил министр.

По словам издания, Федеральное правительство работает над планом выкупа запрещенного оружия у частных владельцев.

Военная помощь Украине - что известно

Напомним, как сообщал Главред, США планируют передать Украине всю помощь на сумму в 61 миллиард долларов, которая была утверждена Конгрессом США. Передать помощь планируют до конца срока действующего президента Джо Байдена.

Советник Байдена по национальной безопасности США Джейк Салливан заявил, что Белый дом при президентстве Джо Байдена разработал последнюю стратегию поддержки Украины, которая включает в себя предоставление "лавины" военной помощи нашему государству, а также введение масштабных новых санкций против страны-агрессора России.

Кроме того, Украина получит от Соединенных Штатов новый пакет военной помощи в размере 725 миллионов долларов. В новый пакет вошли боеприпасы, дроны и мины.

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