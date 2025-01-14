"У меня спрашивают": что Катя Репяхова хочет в себе "перекроить"

Почти два года назад жена Виктора Павлика начала ходить к пластическому хирургу.

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Екатерина Репяхова новости - жена Павлика высказалась про новые операции / коллаж: Главред, фото: instagram.com/repyahovakate

О чем рассказала Репяхова:

Катя показала, как изменилась ее внешность после ринопластики

Что еще она хочет изменить в себе хирургическим путем

Весной 2023 года украинская блогерша, бизнесвумен, концертный директор Виктора Павлика и его жена Екатерина Репяхова пошла наперекор артисту и легла под нож пластического хирурга. Коррекция формы носа была ее давней мечтой, осуществлению которой она не может перестать радоваться и почти два года спустя. Через несколько месяцев после операции блогерша обратилась к косметологу для создания более привлекательной по ее мнению формы губ при помощи уколов красоты.

Репяхова с упорством, достойным уважения, занимается самосовершенствованием - она не боится экспериментировать, и не забывает про заботу о своем внешнем и внутреннем. Недавно Катя показала, как сильно изменилась за последние годы: в своем блоге в Instagram показала фотографии до и после операции и инъекций.

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Позже жена Павлика отметила, что останавливаться на достигнутом не намерена. Она рассказала, что еще планирует изменить в своей внешности.

Так Катя Репяхова мечтает про более выразительный подбородок и коррекцию груди, которая изменилась после грудного вскармливания сына Миши. Правда, о том, когда она планирует осуществить эти свои пожелания, блогерша пока не сообщает.

Екатерина Репяхова новости - жена Павлика высказалась про новые операции / коллаж: Главред, фото: instagram.com/repyahovakate

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Также украинский шоумен и общественный деятельно Сергей Притула трогательно обратился к жене. Он показал редкое фото Екатерины в день ее юбилея.

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