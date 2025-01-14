Перевод из авиации в пехоту: Зеленский отреагировал и дал важное поручение

Владимир Зеленский поручил военным объяснить обществу ситуацию с переводом из Воздушных сил в другие подразделения ВСУ.

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Зеленский отреагировал на новости о переводе из Воздушных сил / Коллаж Главред, фото: УНИАН, скриншот из видео

О чем сказал Зеленский:

Зеленский провел разговор с командующим Воздушных сил

Президент дал поручение не уменьшать состав специалистов, которые нужны Воздушным силам

Президент Украины Владимир Зеленский провел совещание, посвященное ситуации на фронте, потребностям Сил обороны в оружии и обеспечению соответствующих поставок. Отдельно глава государства пообщался с командующим Воздушных сил генерал-лейтенантом Анатолием Кривоножко. Об этом Зеленский сообщил в своем вечернем обращении в Telegram.

Президент отметил, что сегодня было много обсуждений и споров по вопросу переводов.

видео дня

"Я поручил прояснить все обществу и не уменьшать состав специалистов, которые нужны Воздушным силам для выполнения боевых задач - нашей авиации, ПВО и мобильным огневым группам", - сказал Зеленский.

Также Зеленский рассказал, что 14 января состоялось совещание, посвященное сотрудничеству с международными партнерами. Были спланированы ближайшие недели работы в европейском направлении, в частности запланированы новые встречи с лидерами стран. Основной целью определено привлечение дополнительных инвестиций для укрепления обороноспособности Украины.

Кроме того, премьер-министр Денис Шмыгаль доложил о кадровых вопросах, которые также были обсуждены во время встречи.

Перевод военных в пехоту - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, перевод специалистов инженерно-авиационной службы и других дефицитных специальностей Воздушных Сил в подразделения других родов войск больше не будет осуществляться. Об этом сообщил временно исполняющий обязанности командующего Воздушных Сил ВСУ генерал-лейтенант Анатолий Кривоножко.

В Генеральном штабе ВСУ объяснили ситуацию с переводом специалистов Воздушных Сил в пехотные подразделения, отметив, что это был вынужденный шаг. При этом подчеркнули, что остродефицитных специалистов такие изменения не будут касаться.

Народный депутат от партии "Голос" Соломия Бобровская сообщила, что с августа в Украине наблюдается замедление мобилизационных процессов, из-за чего Генштаб не выполнил план по пополнению рядов Вооруженных Сил.

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