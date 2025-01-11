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Украина планирует нарастить производство ракет, артиллерии и техники - Зеленский

Мария Николишин
11 января 2025, 15:19
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Арсеналы Украины - это одна из гарантий независимости, сказал Зеленский.
Украина планирует нарастить производство ракет, артиллерии и техники - Зеленский
Зеленский провел Ставку / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, ОПУ

Ключевые тезисы:

  • Зеленский провел Ставку
  • На ней обсуждали операций с дронами и закупку оружия
  • Президент поручил увеличить количество заказов дронов

В субботу, 11 января, президент Украины Владимир Зеленский провел Ставку. На ней затронули тему операций с дронами и закупками оружия. Об этом президент сообщил в Telegram.

По его словам, главное - операции с дронами и закупки на этот год, закупки всего, что необходимо Силам обороны.

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"Сегодня докладывали по контрактам - тех, которые уже выполняются, тех, которые запланированы. Это общая задача производителей оружия, наших чиновников и всех, кто вовлечен, - сделать этот год рекордным по дронам всех видов, а также существенно нарастить производство украинских ракет, артиллерии, всей необходимой техники", - говорится в сообщении.

Глава государства также подчеркнул, что поручил увеличить количество заказов дронов.

"Это уже выполняется. Наши арсеналы - это одна из гарантий независимости, как и меткость наших воинов", - подчеркнул Зеленский.

Кроме того, он поблагодарил все подразделения, которые наносят удары по территории России: по военным объектам, по военной логистике оккупанта.

Украинские дроны - что известно

Напомним, как сообщал Главред, премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что возможности украинского оборонно-промышленного комплекса выросли в шесть раз. Почти все дроны для фронта производятся в Украине.

Представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрей Юсов заявил, что украинские дроны способны бить по целям на расстоянии до 2 тысяч километров. А различные взрывы на территории страны-агрессора России происходят на военных объектах и объектах, которые связаны с "оборонкой" РФ.

Кроме того, командующий Сил беспилотных систем Вооруженных сил Украины полковник Вадим Сухаревский сообщил, что Украина имеет лазерное оружие под названием "Тризуб". Оно позволяет сбивать самолеты на расстоянии более двух километров.

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