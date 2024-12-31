Шмыгаль: Украина производит 96% дронов для фронта

По словам премьера, благодаря инвестициям государства и частного сектора возможности украинского ОПК выросли в шесть раз.

https://glavred.info/ukraine/shmygal-ukraina-proizvodit-96-dronov-dlya-fronta-10626575.html Ссылка скопирована

Закуплено более 1,2 млн беспилотников / Коллаж: Главред, скриншот, фото Генштаб ВСУ

О чем сказал Шмыгаль:

Закуплено более 1,2 млн беспилотников

В оборонной сфере работают более 800 компаний

Создано украинское дальнобойное оружие

Возможности украинского оборонно-промышленного комплекса выросли в шесть раз. Почти все дроны для фронта производятся в Украине. Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль, сообщает РБК-Украина.

"В сегменте дронов отечественная продукция составляет более 96%. Через проект "Армия дронов" закупили более 1,2 млн беспилотников", - сказал он. видео дня

На оборону в 2024 году направили более половины расходов государственного бюджета: "буквально каждую гривну, собранную внутри страны", отметил премьер.

По его словам, благодаря инвестициям государства и частного сектора возможности украинского ОПК выросли в шесть раз. В оборонной сфере работают более 800 государственных и частных компаний. Более тысячи образцов оружия и техники допущено к эксплуатации. Из них половина - украинского производства.

"Самоходных артсистем Украина производит больше, чем любая страна свободного мира. Значительно продвинулась ракетная программа. Было создано украинское дальнобойное оружие", - сказал он.

Кроме того, сообщил Шмыгаль, заработала так называемая "датская модель" загрузки украинского ОПК.

"То есть партнеры помогают Украине, закупая оружие для Украины у украинских предприятий. Удалось привлечь почти 1 млрд долларов", - добавил он.

Дроны ВСУ - что известно

Напомним, как сообщал Главред, представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрей Юсов заявил, что украинские дроны способны бить по целям на расстоянии до 2 тысяч километров. А разнообразные взрывы на территории страны-агрессора России происходят на военных объектах и объектах, которые связаны с "оборонкой" РФ.

Командующий Сил беспилотных систем Вооруженных сил Украины полковник Вадим Сухаревский сообщил, что в Украине развивают программу дрона-"матки", которая несет легкие ударные дроны.

Кроме того, 6 декабря Силам обороны передали первую партию дронов-ракет "Пекло". Она имеет дальность поражения 700 км и скорость 700 км в час.

Читайте также:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред