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"Непростые решения": в ВС объяснили, кого не будут переводить из авиации в пехоту

Юрий Берендий
14 января 2025, 18:18
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ВС будут поэтапно переводить определенное количество личного состава в другие подразделения ВСУ, однако, это не будет касаться дефицитных специальностей.
'Непростые решения': в ВС объяснили, кого не будут переводить из авиации в пехоту
Воздушные силы ВСУ прокомментировали перевод специалистов в пехоту / Коллаж Главред, фото: УНИАН

Коротко:

  • Специалистов инженерно-авиационной службы и других дефицитных специальностей не будут переводить в другие подразделения ВСУ
  • Военные Воздушных сил усиливают боевые бригады на фронте

Перевод специалистов инженерно-авиационной службы и других дефицитных специальностей Воздушных Сил в подразделения других родов войск больше не будет проводиться. Об этом сообщил ВРИО командующего Воздушных Сил ВСУ генерал-лейтенант Анатолий Кривоножко.

По его словам, речь не идет также о переводе военных, которые учились за рубежом на западную технику зенитных ракетных войск, а также подготовленных воинов из мобильных огневых групп и других узкоспециализированных специалистов, замену которым найти сложно.

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"Ситуация на фронте действительно требует непростых решений от высшего военного руководства, в частности это касается и перевода в подразделения других родов и видов ВСУ военнослужащих Воздушных Сил", - отметил он.

Кривоножко подчеркнул, что Воздушные Силы уже не первый год усиливают боевые подразделения на передовой. В частности, это касается подразделений, которые проходят подготовку на базе Сводной стрелковой бригады Воздушных Сил и воюют на самых горячих участках фронта.

Вместе с тем согласно принятым решениям, Воздушные Силы поэтапно переводят определенное количество личного состава в сухопутные подразделения для усиления бригад на фронте. Однако этот процесс не коснется дефицитных специалистов и тех, кто задействован в задачах боевой авиации.

"Отмечу, мы постоянно проводим работу по усилению наших подразделений зенитных ракетных войск, совершенствуем систему работы мобильных огневых групп, повышаем эффективность применения авиационной компоненты, и такое развитие Воздушных Сил будет продолжаться", - подчеркнул он.

Генерал-лейтенант Кривоножко также поблагодарил всех, кто защищает страну как на земле, так и в небе.

"Вчера вечером наши пилоты, вместе с собратьями из Сил обороны продемонстрировали свою решимость, мужество и профессионализм уничтожая объекты противника. Защищаем страну вместе! Сегодня от каждого из нас зависит будущее Украины", - резюмировал он.

Мобилизация в Украине - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, президент Украины Владимир Зеленский, комментируя предложения западных союзников по уменьшению мобилизационного возраста в Украине подчеркнул, что одной из главных проблем ВСУ является нехватка вооружения и техники.

Президент также подал в Верховную Раду законопроекты, касающиеся продления военного положения и проведения всеобщей мобилизации в Украине.

Кроме того, граждане, которые имеют статус "ограниченно годные", должны пройти повторную военно-врачебную комиссию до 5 февраля, иначе им грозит штраф. Об этом сообщила пресс-секретарь Черкасского областного ТЦК Алина Кривошея.

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Кто такой Анатолий Кривоножко?

Анатолий Николаевич Кривоножко - украинский военачальник, генерал-лейтенант Вооруженных сил Украины, Командующий Воздушных Сил ВСУ (30 августа 2024), Герой Украины (2023), Участник российско-украинской войны, отличился во время российского вторжения в Украину в 2022 году.

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