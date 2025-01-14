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Будущий глава Пентагона рассказал, каким видит окончание войны в Украине

Юрий Берендий
14 января 2025, 20:45
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Будущий глава Пентагона отметил, что вопрос завершения войны в Украине относится к политическим решениям новоизбранного президента США Трампа.
Будущий глава Пентагона рассказал, каким видит окончание войны в Украине
США хотят наиболее выгодного решения войны для Украины / Коллаж Главред, фото: kremlin.ru, скриншот из видео

О чем сказал Хэгсет:

  • Команда Трампа будет пытаться закончить войну
  • Пентагон будет поддерживать усилия спецпредставителя Трампа по Украине и России

Номинированный новоизбранным президентом США Дональдом Трампом на должность министра обороны США Пит Гегсет заявил, что будущая администрация понимает природу полномасштабной войны в Украине и выступает за ее скорейшее завершение. об этом он сказал во время слушаний в Сенате во вторник 14 января, сообщает "Европейская правда".

Сенатор Ангус Кинг поинтересовался его позицией относительно российского вторжения в Украину, обратив внимание, что в короткой вступительной речи эта тема не была упомянута. В ответ Гегсет отметил, что этот вопрос относится к политическим решениям избранного президента США, который "четко выразил свое желание достичь прекращения этого конфликта".

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"Мы знаем, кто является агрессором. Мы знаем, кто хороший парень. Мы хотели бы видеть его (решение. - ред.) как можно более выгодным для украинцев. Но эта война должна прекратиться", - подчеркнул Гегсет.

Кандидат на должность главы Пентагона Пит Гегсет заявил, что в случае назначения будет руководствоваться решениями президента Дональда Трампа и поддерживать усилия спецпредставителя по вопросам Украины и России, сообщает Укринформ.

"Нашей стране невероятно повезло иметь нового главнокомандующего в лице Дональда Трампа, который благодаря стратегическому подходу вместе с союзниками и против врагов предотвратил войны и намерен делать то же самое и дальше", - заявил Гегсет.

Он подчеркнул, что главная цель верховного главнокомандующего - сдерживать и предотвращать войны, при этом проигнорировав факт активных боевых действий в Европе и на Ближнем Востоке.

Хегсет отметил, что его задача как министра обороны, если его назначат, будет заключаться в обеспечении правильного приоритета ресурсов, формировании стратегии и использовании необходимых инструментов.

В то же время в письменных комментариях для законодателей по Украине он избежал четких ответов относительно дальнейшей помощи Украине и роли Пентагона в этой войне.

"В случае подтверждения я обеспечу, чтобы Министерство обороны играло ключевую роль в усилиях всего правительства по поддержке специального представителя президента по вопросам Украины и России", - дал одинаковый ответ на все вопросы кандидат на главную должность в Пентагоне.

Трамп инфографика
Что известно о Дональде Трампе / Инфографика: Главред

Позиция команды Трампа по войне в Украине - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, Дональд Трамп заявил о своем намерении встретиться с российским диктатором Владимиром Путиным "очень быстро" после вступления в должность главы Белого дома. Как сообщает Reuters, Трамп не уточнил даты этой встречи. Кроме того, Трамп высказался относительно своей стратегии завершения войны.

Новоизбранный президент отложил выполнение своего предвыборного обещания "завершить войну в Украине за 24 часа" на несколько месяцев. Европейские партнеры восприняли это как сигнал о том, что новая администрация не планирует сразу прекращать поддержку Киева. Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на двух европейских чиновников.

Бывший посол Украины в США и Франции Олег Шамшур высказал свои соображения относительно политической воли Трампа завершить российско-украинскую войну. По его словам, важно не просто прекращение войны, а прекращение на условиях, приемлемых для Украины.

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Что известно о Пите Хэгсете

Питер Брайан Гегсет - американский телеведущий, писатель и бывший офицер Национальной гвардии США, которого новоизбранный президент Дональд Трамп номинировал в ноябре 2024 года на должность министра обороны США в своем втором кабинете, сообщает Википедия.

Политический комментатор Fox News с 2014 года и соведущий Fox & Friends в выходные дни с 2017 по 2024 год, ранее он был исполнительным директором организаций Vets for Freedom и Concerned Veterans for America.

Гегсет рассматривался как кандидат на должность министра по делам ветеранов США в первой администрации Трампа, но вместо него был назначен Дэвид Шулкин. Гегсет является автором книг, среди которых "Американский крестовый поход" (2020) и "Война с воинами" (2024).

12 ноября 2024 года Трамп заявил, что Гегсет будет его кандидатом на должность министра обороны США.

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