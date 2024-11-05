Перевод специалистов в пехоту: в Раде признали проблемы с мобилизацией

Украина не выполняет план Генерального штаба по мобилизации в армию из-за замедления темпов пополнения войск, которое продолжается с августа, отметила нардеп.

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В Раде подтвердили проблемы с мобилизацией / Коллаж Главред, фото: УНИАН

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В Украине уменьшились темпы мобилизации

В Раде подтвердили перевод в пехоту военных из других родов войск

Процесс мобилизации в Украине начал замедляться с августа, что привело к невыполнению плана Генерального штаба по пополнению украинской армии. Об этом рассказала народный депутат от партии "Голос" Соломия Бобровская от партии "Голос" в эфире программы "Говорит большой Львов".

По ее словам, с августа в Украине наблюдается спад в мобилизации, и в целом этот процесс пошел на снижение после летнего периода, когда удалось достичь плановых показателей Генштаба.

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Бобровская также подтвердила, что авиатехников и специалистов ПВО перевели в пехоту из-за нехватки бойцов на передовой и снижения темпов мобилизации.

"По приказу главнокомандующего Александра Сырского, именно поэтому происходит перевод. Они были вызваны потерей людей в боевых бригадах и потерях на мобилизации. До декабря мы не выполняем план Генштаба ни на этот год, ни на месяц, который был поставлен", - сказала Соломия Бобровская.

Она добавила, сейчас ситуация напоминает ту, которая наблюдалась весной 2024 года, когда мобилизационные темпы также значительно упали.

Что известно о законе о мобилизации в Украине / Инфографика: Главред

Мобилизация в Украине Мобилизация в Украине - комплекс мероприятий, которые проводятся с 2014 года в связи с военным вторжением Российской Федерации. В период с 2014 по 2015 год Киев провел шесть волн частичной мобилизации, во время которой в армию призывали преимущественно граждан с опытом военных действий или срочной службы в армии в возрасте от 20 до 60 лет. 24 февраля 2022 года Россия осуществила полномасштабное военное вторжение в Украину. Киев объявил всеобщую мобилизацию. В ряды Сил обороны и безопасности призываются военнообязанные граждане (преимущественно - мужчины) в возрасте от 25 до 60 лет.

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Напомним, как ранее сообщал Главред, ветеран АТО и военный эксперт Евгений Дикий считает, что оптимальный возраст для мобилизации - 30 лет, когда мужчины имеют лучшее сочетание физической силы и зрелости.

Народный депутат Соломия Бобровская отметила, что Украина имеет конкретные планы мобилизации, однако мобилизация 500 тысяч человек в ВСУ не предусмотрена ни на этот, ни на следующий год.

По словам секретаря комитета ВР по нацбезопасности Романа Костенко, с мая по октябрь 2024 года было мобилизовано около 200 тысяч военнообязанных и годных граждан. После ужесточения мобилизационного законодательства в первые месяцы новобранцев было больше, однако темпы впоследствии снизились.

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