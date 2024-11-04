Онлайн-отсрочка в "Резерв+": в Минобороны сообщили об изменениях

Тестирование отсрочек начнут с двух категорий украинских граждан.

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Отсрочку от мобилизации украинцы смогут оформить онлайн / Коллаж: Главред, фото: Екатерина Черногоренко

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В "Резерв+" запустили бета-версию онлайн-отсрочки

Инструкции по пользованию новой услугой будут отправлять на почту

Продлить отсрочку можно будет только после завершения ее действия

В понедельник, 4 ноября, в мобильном приложении "Резерв+" начали бета-тест онлайн-отсрочек. Об этом сообщила заместитель министра обороны Екатерина Черногоренко в Facebook.

По ее словам, начнут тестирование новой услуги со студентов и аспирантов, которые заполняли соответствующую форму. Следующими получат инструкцию люди с инвалидностью и многодетные родители.

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"Все делаем постепенно. На этот раз пуши не отправляем, поэтому ждите инструкции на своих почтах", - написала она.

Однако Черногоренко отметила, что продление отсрочки для тех граждан, которые уже ее имеют, будет возможным только после завершения срока ее действия. Двух активных отсрочек быть не может.

Заместитель министра обороны также рассказала, что зарегистрироваться на тестирование онлайн-отсрочки через "Резерв+" все еще возможно, ведь до запуска услуги осталось несколько дней.

Мобилизация / Инфографика: Главред

Что такое "Резерв+"? "Резерв+" - это приложение для украинских военнообязанных, призывников и резервистов, с помощью которого, в частности, можно дистанционно уточнить учетные данные в территориальном центре комплектования (ТЦК). В Минобороны отмечают, что скоро в "Резерв+" появятся электронные направления на ВВК, а летом появится электронный военный билет. По словам представителя Министерства обороны Украины Дмитрия Лазуткина, полноценная версия приложения будет доступна летом этого года.

Отсрочка от мобилизации в Украине - последние новости

Напомним, Главред писал, что отсрочка от мобилизации не является гарантией избежания призыва на службу. Если документ не должным образом оформлен, военнообязанного привлекут в Силы обороны.

Ранее президент Владимир Зеленский подписал законопроект №11391, согласно которому вносятся изменения в закон о мобилизации в части отсрочки от призыва на службу для тех, чьи родственники погибли на войне.

Накануне адвокат Лидия Карплюк рассказала, что все отсрочки от мобилизации, которые получили украинцы, предоставляются максимум на 90 дней. Этот срок истекает как раз 9 ноября.

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