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Иран в новом соглашении с РФ отказался признать Крым российским

Виталий Кирсанов
15 января 2025, 00:11
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Проект договора прошел "20-30 раундов" переговоров. Весь процесс длился примерно 4-5 лет.
Крым, Иран
Иран отказался признать Крым российским / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Кратко:

  • Обе страны обязуются противостоять санкциям
  • Документ еще требует утверждения со стороны иранского парламента
  • Тегеран не признает оккупированную часть Донбасса территорией РФ

Иран отказался признать оккупированный Крым и другие "спорные территории" российскими в новом Договоре о всеобъемлющем партнерстве на ближайшие 20 лет, который должны подписать в Москве 17 января. Об этом пишет Middle East Eye со ссылкой на корреспондента в Тегеране и информированные источники.

В то же время пункт о территориальной целостности – одно из ключевых положений этого документа. И он очень важен для Ирана, учитывая спор с ОАЭ относительно островов в Персидском заливе. Их Иран контролирует с 1971 года.

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Кроме того, обе страны обязуются противостоять незаконным экстерриториальным санкциям, включая вторичные санкции США, и поддерживать друг друга на международных форумах. Всего в соглашении 47 статей. Они охватывают различные сферы "всеобъемлющего сотрудничества" – от кибербезопасности и мирной ядерной энергетики до борьбы с терроризмом и оборонных вопросов.

В частности, в документе говорится об обучении военных специалистов и реализации совместных инициатив. Однако более конкретные детали этих проектов, как говорит источник в правительстве Ирана, потребуют согласования в будущем.

Также в документе есть пункт, который запрещает обеим сторонам поддерживать агрессоров друг против друга, а также позволять использовать территорию одной стороны договора для атак на другую сторону.

Один из источников издания также отметил, что проект договора прошел "20-30 раундов" переговоров. Весь процесс длился примерно 4-5 лет. Однако документ еще требует утверждения со стороны иранского парламента.

Примечательно, что ранее глава МИД Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян отмечал, что Тегеран не признает Крым, а также оккупированные части Донецкой и Луганской областей территорией России.

"Мы выступаем за соблюдение международного права и территориальной целостности всех стран. Несмотря на хорошие отношения между Тегераном и Москвой, Иран не признает аннексию Крыма и других территорий Украины", – говорил он в интервью турецкому TRT World.

Министр иностранных дел добавил, что Иран осуждает военные конфликты в Сирии, Палестине, Афганистане, Ираке и так же выступает "против войны и перемещения людей" в Украине.

Ситуация в Крыму - последние новости

Напомним, накануне нового года воины спецподразделения ГУР МО Украины "Group 13" осуществили историческую операцию. С помощью ударного морского дрона Magura V5, оснащенного ракетным вооружением, во время боя в Черном море в районе мыса Тарханкут временно оккупированного Крыма один Ми-8 был уничтожен, а еще один такой же вертолет страны-агрессора России потерпел огневое поражение и смог добраться до аэродрома базирования.

Накануне также стало известно, что российские захватчики пытаются использовать любую возможность для восстановления сооружений возле Керченского моста, которые были повреждены в результате штормов.Это произошло после того, как Главред писал, как штормы на Черном море осенью и зимой совместно с ударами Сил обороны Украины по Крыму и Керченскому мосту дали свои плоды. У россиян появились проблемы с заграждениями и "защитой" путинской эстакады. Такая ситуация создала "окно возможностей" для ВСУ.

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