'Прорыв границы' россиянами: в Сумской ОВА рассказали о заходе вражеских ДРГ

Ситуация на границе остается сложной, но стабильной, рассказали в Сумской ОВА.

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Силы безопасности и обороны держат границу / колаж: Главред, фото: Міноборони РФ, 128 окрема гірсько-штурмова Закарпатська бригада

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Прорыва врагом государственной границы не произошло

ДРГ РФ пытаются зайти на территорию Сумской области

Распространяемая в Сети информация о якобы прорыве российскими военными границы в Сумской области не соответствует действительности.

"Сумщина: прорыва врагом государственной границы не произошло", - сказано в сообщении пресс-службы Сумской ОВА.

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По данным Сил безопасности и обороны, информация, распространяемая в Сети о прорыве российскими войсками государственной границы возле населенных пунктов Журавка и Проходы, не подтверждается.

В настоящее время ситуация на границе остается сложной, но стабильной. Силы безопасности и обороны держат границу и готовы дать отпор врагу.

Между тем, в течение последнего месяца по-прежнему фиксируются некоторые попытки вражеских диверсионно-разведывательных групп зайти на территорию Сумской области. Но все эти ДРГ уничтожаются украинскими военными.

"Призываем всех, соблюдать информационную гигиену, проверять информацию, которая распространяется разными источниками и доверять официальным источникам информации – Министерство обороны Украины, Генеральный штаб ВСУ, Сумская областная военная администрация", - подчеркнули в Сумской ОВА.

Напомним, российские диверсионно-разведывательные группы продолжают пытаться пересечь границу с Украиной в Харьковской области.

Как сообщал Главред, информация о прорыве границы российскими оккупантами на севере Черниговщины является фейковой. Представитель Государственной пограничной службы Андрей Демченко опроверг эти сообщения.

Ранее сообщалось, что в конце ноября 2024 года российская диверсионно-разведывательная группа пыталась пересечь границу в районе Дергачей на севере Харьковской области.

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Что такое ДРГ? Диверсионно-разведывательная группа (ДРГ) - подразделение специального назначения, используемое для разведки и диверсий в тылу противника в военное и предвоенное времяс целью дезорганизации тыловых учреждений, уничтожения или временного вывода из строя важнейших промышленных предприятий, военных объектов, транспорта, связи, а также сбора информации о противнике. Относится к небольшим подразделениям, пишет Википедия.

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