Прорыв российских ДРГ через границу: в ГПСУ прокомментировали ситуацию

Что сказал Демченко:
- Враг хочет расширить зону своего контроля на Харьковщине
- Вражеские ДРГ реже пытаются прорваться через границу
- Украинские пограничники "держат руку на пульсе"
Диверсионно-разведывательные группы(ДРГ) страны-агрессора России продолжают попытки пересечения границы с Украиной в Харьковской области. Ситуацию прокомментировал в эфире телемарафона представитель Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко.
По его словам, таким образом оккупационные войска РФ все еще пытаются реализовать план по расширению зоны своего контроля в регионе, хотя и их активность в сравнении уменьшилась.
"В Харьковской области есть два направления, на которых ведутся активные боевые действия. Это участки возле населенных пунктов Липцы и Волчанск. Но должен отметить, что не исчезает угроза от российских диверсионных групп, хотя их активность меньше, чем это было раньше, однако попытки захода вражеских ДРГ остаются", - отметил он.
Украинские защитники для выявления новых попыток захода вражеских ДРГ применяют средства фиксации местности и беспилотники.
Активность российских ДРГ на границе с Украиной
Напомним, Главред писал, что в конце ноября 2024 года российская диверсионно-разведывательная группа попыталась пересечь границу на севере Харьковской области в районе Дергачей, но украинские защитники остановили оккупантов. Часть диверсантов удалось ликвидировать, остальные отступили обратно в Белгородскую область.
Ранее стало известно, что на севере Украины враг активно применяет диверсионно-разведывательные группы. Этому способствуют как ухудшение погодных условий, так и природные особенности - сплошные лесные массивы, болотистая местность, мелкие реки, водоемы.
Накануне также сообщалось, что угроза прорыва вражеских ДРГ остается в пределах Сумской области, где больше всего таких случаев фиксировалось.
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Что такое ГПСУ?
Государственная пограничная служба Украины (ГПСУ) - правоохранительный орган специального назначения, на который возлагаются задачи по обеспечению неприкосновенности государственной границы Украины и охраны суверенных прав Украины в ее исключительной (морской) экономической зоне, пишет Википедия.
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