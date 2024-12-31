На лодках на правый берег: враг атакует Херсонщину, ситуация изменилась - СМИ

Острова возле Херсона сейчас являются ключевой целью врага для захвата.

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Острова в дельте Днепра являются желанной целью для врага / Коллаж: Главред, фото: скрин с DeepState, скриншот с видео

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Противник не оставляет попыток прорваться на правобережье Днепра

Армия РФ сталкивается с проблемами на Херсонщине

Ресурсов для захвата островов у врага недостаточно

Войска страны-агрессора России продолжают попытки прорыва на правый берег Херсонской области. Об этом в эфире 24 канала рассказала журналистка из Херсона Евгения Вирлич.

По ее словам, постоянные обстрелы на прибрежных районах правого берега продолжаются, как и штурмы оккупационных войск в районе островов. Там враг усилил свое присутствие.

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Однако у противника есть серьезные проблемы на Херсонщине, в частности с ориентированием на местности из-за того, что у группировки РФ устаревшие карты, а плотина Каховской ГЭС взорвана.

"В районе островов и прилегающих территорий произошло много изменений, с которыми они (оккупанты - Главред) до сих пор не могут смириться", - заявила Вирлич.

Кроме этого у врага заметна нехватка ресурсов, но командование РФ на это, похоже, не обращает внимания, ведь бои на островах не прекращаются.

Наступление армии РФ на Херсонщине - последние новости

Напомним, в конце декабря в СМИ появилась информация, что страна-агрессор Россия планирует активизировать боевые действия на правобережной части Херсонщины. Решение о наступлении на Херсон якобы уже принято. Проводить операцию будут подразделения РФ, которые осенью 2022 года уже отступали с Херсонщины.

Впоследствии, как писал Главред, спикер Сил обороны юга Украины Владислав Волошин сообщил, что российские войска попытались высадиться на остров Казацкий под Херсоном. Однако штурм для россиян был провальным.

Кроме этого ранее стало известно, что российские войска на Херсонщине ежедневно проводят разведку боем и небольшими штурмовыми группами пытаются прорвать оборону ВСУ. Однако пока признаков масштабной подготовки к форсированию Днепра нет.

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Кто такая Евгения Вирлич? Евгения Вирлич - заместитель председателя правления, руководитель проектов - финансист по образованию (окончила Херсонский национальный технический университет), имеет многолетний опыт в коммуникациях, более 6 лет работает в сфере журналистики и аналитики, пишет Антикоррупционный штаб.

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