Массированные штурмы ежедневно: командир взвода БпАК рассказал о тактике россиян

Российские захватчики практически ежедневно проводят массированные штурмы и пытаются прощупать слабинку в украинской обороне.

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Командир взвода БпАК рассказал о тактике армии РФ/ коллаж: Главред, фото: 4 отдельная танковая бригада, минобороны России

Кратко:

Оккупанты массированно штурмуют почти каждый день

Враг пытается прощупать слабинку украинской обороны

Российские оккупанты не прекращают атаковать позиции украинских военных, чтобы иметь возможность дальнейшего продвижения на фронте. Противник почти ежедневно проводит массированные штурмы.

Об этом рассказал командир взвода беспилотных авиационных комплексов мотопехотного батальона 10 горно-штурмовой бригады "Эдельвейс" Степан Барна в эфире "КИЕВ24". Он отметил, что российские захватчики пытаются "прощупать" слабину в украинской обороне.

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"Россияне пытаются зайти на позиции 10 горно-штурмовой бригады "Эдельвейс", я не знаю чего они туда идут, но они пытаются прощупать слабинку где не отреагирует аэроразведка, где не отработает пехота, где не поразят силы беспилотных авиационных комплексов или дронщики", - объяснил Барна.

Он добавил, что российские оккупанты постоянно осуществляют штурмовые действия. По его словам, это происходит круглосуточно, за исключением сильной дождливой погоды.

Война в Украине - последние новости

Ранее Главред сообщал, что армия РФ продвинулась на Курщине - в ISW рассказали подробности. Украинские военные продолжают проводить атаки.

Также ранее сообщалось, что воины ГУР уничтожили российский Ми-8 с помощью морского дрона. Ранее никому не удавалось поразить воздушную цель с помощью ударного морского дрона.

Напомним, по словам, представитель службы связей с общественностью 13-й бригады оперативного назначения НГУ "Хартия" Владимир Дегтярев, россияне стремятся достичь окрестностей Харькова. Армия страны-агрессора России стремится достичь окрестностей Харькова или хотя бы села Липцы.

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