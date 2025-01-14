Дом "Мумий Тролля" Ильи Лагутенко пострадал при пожаре в Лос-Анджелесе - СМИ

Краткое содержание:
- В Лос-Анджелесе неделю не прекращается пожар
- Огонь добрался до района, где последние несколько лет живет Илья Лагутенко
С 7 января 2025 года Лос-Анджелес объят огнем. Огонь, подгоняемый сильным ветром, методично уничтожает город - разрушено около 12 тысяч домов, погибло 25 людей (точное число жертв будет возможно определить лишь когда стихия утихнет).
Горит культурный центр Города ангелов и элитные районы, где недвижимостью владели селебритис. Без дома из-за пожара в Лос-Анджелесе остались Перис Хилтон, Энтони Хопкинс, Мэл Гибсон, Леонардо ДиКаприо, Юджин Леви и др.
Печальный список мог пополнить и Илья Лагутенко, рок-музыкант и лидер группы Мумий Тролль, сообщают росСМИ. Артист уже более 10 лет живет в Лос-Анджелесе, а с 2018 года владеет особняком в районе Биг Рок (недалеко от Малибу). Одноэтажный коттедж на мысе с видом на океан обошелся Лагутенко в почти 3 миллиона долларов.
На онлайн-картах, которые показывают пожары в Лос-Анджелесе в режиме реального времени, указано, что огонь уже добрался до Биг Рока. Представители Лагутенко и группы не комментируют судьбу особняка музыканта.
Пожар в Лос-Анджелесе - последние новости:
Ранее Главред рассказывал, что в Лос-Анджелесе загорелся дом, в котором умер канадо-американский актер Мэттью Перри. Жилище было местом паломничества поклонников "Чендлера Бинга".
Также Злата Митчелл, "американская" дочь Ольги Фреймут, молилась за Лос-Анджелес, сравнивая свои эмоции от пожара в городе, где она живет в последние годы с ощущением ужаса в первые дни полномасштабной войны в Украине.
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Кто такой Илья Лагутенко?
Илья Лагутенко - российский рок-музыкант, писатель, актер и фронтмен рок-группы Мумий Тролль. Выступил против вторжения рф в Украину, в первые дни полномасштабной войны призывал к срочному восстановлению мира.
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