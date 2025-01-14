Пожары в Лос-Анджелесе: количество жертв растет, огонь может стать еще хуже

В ближайшие дни ожидается усиление ветра, который может достигать скорости 110 км/ч

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Ситуация в Лос-Анджелесе остается критической / Коллаж: Главред, фото Википедия

Что известно:

Количество жертв пожаров возросло до 25

Сильный ветер грозит новыми пожарами

В Лос-Анджелесе количество погибших из-за масштабных лесных пожаров возросло до 25 человек. По сообщениям местных СМИ, большинство погибших пока не идентифицированы. Спасатели продолжают поисковые работы, и количество жертв, вероятно, еще увеличится.

Пожар вспыхнул 7 января и из-за сильного ветра Санта-Ана быстро распространился на пригород, а затем добрался до жилых районов.

видео дня

Уничтожено более 12 тысяч домов, среди которых особняки известных американских звезд Пэрис Хилтон и Энтони Хопкинса.

Пожарные продолжают тушить остатки огня, но синоптики предупреждают о новой угрозе: в ближайшие дни ожидается усиление ветра, который может достигать скорости 110 км/ч. Особенно опасная ситуация прогнозируется во вторник, 14 января.

Начальник пожарной службы Лос-Анджелеса Кристин Кроули заверила, что службы делают все возможное для борьбы со стихией.

"Сейчас пожарная служба Лос-Анджелеса сосредоточена на трех вещах: локализации пожаров, спасении жизней и защите имущества. Учитывая надвигающийся ветер, мы должны уделять этому самое пристальное внимание. Сильный ветер приближается, причем приближается очень быстро. Я хочу заверить вас, что пожарная служба Лос-Анджелеса, все наши региональные партнеры, каждое агентство, которое прибыло со всех концов нашего штата и из-за его пределов, - мы готовы", - заверила начальник пожарной службы города Лос-Анджелес Кристин Кроули, информирует FREEДОМ.

Пожары в Лос-Анджелесе - что известно

Как рассказывал Главред, недавно был назван главный виновник бедствия катастрофы на юге Калифорнии. Речь идет о ветрах Санта-Ана - мощных сухих порывах, типично возникающих в районе Лос-Анджелеса зимой.

Стоит указать, что именно Пасифик Палисейдс сейчас страдает из-за масштабных пожаров больше всего. Это место известно тем, что там живут голливудские знаменитости и другие состоятельные горожане.

Сетью распространяются кадры, на которых голливудские звезды показали свои дома после пожаров. Некоторые остались без вещей, также огнем уничтожены школы, любимые рестораны и дома друзей.

Также стало известно, что и дома известных россиян горят в пожарах. Хотя большинство из них облюбовала Майами, часть все же купила дома на известных голливудских холмах, за что потом поплатилась.

Кто еще из звезд пострадал из-за пожаров в Лос-Анджелесе:

Что такое ветры Санта-Ана? Ветры Санта-Ана - это сухие, сильные потоки воздуха, которые дуют из внутренних районов Калифорнии к побережью, особенно в холодное время года. Они ускоряются, проходя через горные хребты, и несут сухой воздух, который высушивает растительность, превращая ее в топливо для огня, отмечает Sky News. Сейчас скорость ветра уже превышает 100 км/ч, а в некоторых горных районах может достичь 160 км/ч. Отсутствие дождей в течение нескольких месяцев только ухудшает ситуацию, а сильные порывы ветра делают невозможным использование авиации для тушения.

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