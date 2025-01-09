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Пожар в США: дома известных россиян горят в пожарах

Алена Кюпели
9 января 2025, 21:53
1293
Популярные российские звезды могут лишиться своих домов.
По данным РосСМИ у Тимати дом в Лос-Анджелесе
По данным РосСМИ у Тимати дом в Лос-Анджелесе / Коллаж Главред, фото Instagram/timatiofficial

Коротко:

  • Горят дома знаменитостей в США
  • Среди них есть российские звезды

В огромных и практически неконтролируюмых пожарах, которые бушуют в США, пострадало огромное количество людей. Уже известно, что погибли 5 человек, а около 130 тысяч жителей эвакуированы, также уничтожено около 1000 зданий.

А больше всего пострадали американские знаменитости, ведь горящие холмы были как раз самым главным местом их дислокации.

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Между тем, пострадали и российские патриоты, которые для чего-то обзавелись недвижимостью в США. И хотя большинство из них облюбовало Майами, часть все же купила дома на известных голивудских холмах.

По данным пропагандистского телеграмм-канала Стархит, Алексей Воробьев эвакуировался из своего дома в Лос-Анджелесе. Роскошную виллу артист купил в 2021 году. До последнего певец не сдавался и даже готовился самостоятельно бороться с огнем. Покинуть жилье он решился из-за своего пса Моцарта, которого не хотел подвергать опасности.

Андрей Воробьев эвакуируется из дома в США
Андрей Воробьев эвакуируется из дома в США / Фото Instagram/mr.alexsparrow

Между тем, дом в этом же регионе имеет также рэппер Тимати. На самом старте военного вторжения террористической России в Украину, говорил о том, что "миру не нужна сильная Россия, нужен мир и диалог", а также в своих сетях он даже упоминал словосочетание "суверенная Украина". "Никому эта война не нужна, так же, как и нарушение суверенности Украины в частности", — написал он.

Он ничего не говорит относительно трагедии в США, а также о том, пострадал ли его дом.

Тимати имеет дом в ЛА
Тимати имеет дом в ЛА / Фото Instagram/timatiofficial

По данным телеграмм-канала российского пропагандистского шоу "Алена, блин", от трагедии чуть не пострадала еще одна российкая звезда Рита Дакота, белорусская и российская певица.

По данным канала, певица рассказала, что вылетела из Лос-Анджелеса 7-го января, в день, когда появился первый очаг. По ее словам, с ней буквально случилось чудо.

Рита Дакота чудом спаслась от пожара
Рита Дакота чудом спаслась от пожара / Фото Instagram/ ritadakota_life

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Как ранее писал Главред, американская светская львица Перис Хилтон сообщила поклонникам, что с ней и ее семьей все хорошо и они в безопасности, но их дом полностью разрушен. Также Хилтон отметила, что будет помогать тем, кто пострадал из-за пожаров. "Сердце разбито не передать словами. Сидеть с семьёй, смотреть новости и видеть, как наш дом в Малибу сгорает дотла в прямом эфире, это то, что никому никогда не придется испытывать. В этом доме мы построили столько ценных воспоминаний. Это место, где Феникс сделал свои первые шаги и где мы мечтали построить воспоминания на всю жизнь с Лондоном", - написала Пэрис.

По данным Thе Hollywood Reporter, пострадали и знаменитости. Среди жителей, считающих этот район своим домом, — Дженнифер Энистон, Брэдли Купер, Юджин Леви, Том Хэнкс и Рита Уилсон, Риз Уизерспун, Адам Сэндлер, Майкл Китон, Майлз Теллер, Майкл Манн, Энн Сарнофф, Кэрол Ломбардини, Алан Бергман, Кэтлин Кеннеди, Стив Гуттенберг и Джеймс Вудс.

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Как вести себя во время пожара в помещении?

Если пожар застал вас в помещении, то, согласно советам ГСЧС Украины, нужно действовать следующим образом:

  • сориентироваться в отношении имеющейся опасности и направлении ее нахождения;
  • если вы проснулись от шума пожара и запаха дыма, нельзя садиться в постели – сразу скатитесь с нее на пол;
  • ползите по полу к двери, но не открывайте их сразу, чтобы пожар не усилился от большого притока воздуха извне;
  • перед тем, как открывать дверь, прикоснитесь к ней тыльной стороной ладони: если они горячие, то открывать ее нельзя, ведь дым и пламя не дадут вам выйти, если не горячие – открывайте и быстро выходите;
  • если вы вышли через дверь, закройте ее и ползком передвигайтесь к выходу из помещения;
  • если вы не можете выйти из помещения, потому что за дверью пламя и дым, то плотно закройте дверь, а все щели и проемы заткните любой тканью, после этого ползком возвращайтесь в глубину помещения, принимая меры по спасению;
  • при пожаре запрещено пользоваться лифтами;
  • выходить из зоны пожара необходимо в наветренную сторону – туда, откуда дует ветер;
  • если вы находитесь в высотном доме, не бегите вниз через огонь, а воспользуйтесь возможностью спастись на крыше здания.

С полным перечнем правил поведения при пожаре в помещении можно ознакомиться на сайте Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

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