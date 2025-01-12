Внук Пугачевой эвакуировался из-за пожара в Лос-Анджелесе

Никита Пресняков пожаловался, что живет в постоянном стрессе из-за стихийного бедствия в Калифорнии.

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Никита Пресняков новости - внук Пугачевой эвакуировался из Лос-Анджелеса / коллаж: Главред, фото: instagram.com/npresnyakov

Кратко:

Никита Пресняков покинул свое жилище в Лос-Анджелесе, спасаясь от пожара

Из безопасного места сын Кристины Орбакайте рассказал, как на него повлияла ситуация в ЛА

Никита Пресняков, старший сын Кристины Орбакайте и старший внук Аллы Пугачевой, последние годы живет в Лос-Анджелесе, где пытается самостоятельно построить музыкальную и актерскую карьеру. Недавно звездный наследник оказался в эпицентре пожара, который уже четвертые сутки методично пожирает Город ангелов.

Пресняков с женой оказались в числе эвакуированных калифорнийцев, которые спасаются от огня. В своем блоге в Instagram он рассказал, что находится в безопасности - физической, ведь в эмоциональном плане Никиту разрывает на части.

видео дня

Внук Пугачевой опубликовал кадры зарева от горящего Лос-Анджелеса, которое окрасило небо в кроваво-красный. В подписи к видео он выразил свои соболезнования тем, кто пострадал от пожара, и призвал подписчиков беречь себя.

"Мы в безопасности, но живем в постоянном стрессе - сканируем всю эту ситуацию каждую минуту. В депрессии и грусти от того, что такой замечательный район (на данный момент элитный район Пасифик Палисейдс больше всех пострадал из-за пожара - прим. редактора) просто исчез, сочувствуем каждому, кто потерял жилище в этом безумии. Берегите себя", - написал Никита Пресняков.

Никита Пресняков новости - внук Пугачевой эвакуировался из Лос-Анджелеса / instagram.com/npresnyakov

Пожар в Лос-Анджелесе - последние новости:

Ранее Главред рассказывал, что в Лос-Анджелесе загорелся дом, в котором умер канадо-американский актер Мэттью Перри. Жилище было местом паломничества поклонников "Чендлера Бинга".

Также Злата Митчелл, "американская" дочь Ольги Фреймут, молилась за Лос-Анджелес, сравнивая свои эмоции от пожара в городе, где она живет в последние годы с ощущением ужаса в первые дни полномасштабной войны в Украине.

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Кто такой Никита Пресняков? Никита Пресняков — российский актёр кино, телевидения и дубляжа, певец и музыкант. Солист группы MULTIVERSE.

Родился 21 мая 1991 года в Лондоне в семье певца Владимира Преснякова-младшего и певицы и актрисы Кристины Орбакайте. Вместе с женой Аленой Красновой осенью 2022 года уехал жить в США.

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