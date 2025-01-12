Внук Пугачевой эвакуировался из-за пожара в Лос-Анджелесе

Кратко:
- Никита Пресняков покинул свое жилище в Лос-Анджелесе, спасаясь от пожара
- Из безопасного места сын Кристины Орбакайте рассказал, как на него повлияла ситуация в ЛА
Никита Пресняков, старший сын Кристины Орбакайте и старший внук Аллы Пугачевой, последние годы живет в Лос-Анджелесе, где пытается самостоятельно построить музыкальную и актерскую карьеру. Недавно звездный наследник оказался в эпицентре пожара, который уже четвертые сутки методично пожирает Город ангелов.
Пресняков с женой оказались в числе эвакуированных калифорнийцев, которые спасаются от огня. В своем блоге в Instagram он рассказал, что находится в безопасности - физической, ведь в эмоциональном плане Никиту разрывает на части.
Внук Пугачевой опубликовал кадры зарева от горящего Лос-Анджелеса, которое окрасило небо в кроваво-красный. В подписи к видео он выразил свои соболезнования тем, кто пострадал от пожара, и призвал подписчиков беречь себя.
"Мы в безопасности, но живем в постоянном стрессе - сканируем всю эту ситуацию каждую минуту. В депрессии и грусти от того, что такой замечательный район (на данный момент элитный район Пасифик Палисейдс больше всех пострадал из-за пожара - прим. редактора) просто исчез, сочувствуем каждому, кто потерял жилище в этом безумии. Берегите себя", - написал Никита Пресняков.
Пожар в Лос-Анджелесе - последние новости:
Ранее Главред рассказывал, что в Лос-Анджелесе загорелся дом, в котором умер канадо-американский актер Мэттью Перри. Жилище было местом паломничества поклонников "Чендлера Бинга".
Также Злата Митчелл, "американская" дочь Ольги Фреймут, молилась за Лос-Анджелес, сравнивая свои эмоции от пожара в городе, где она живет в последние годы с ощущением ужаса в первые дни полномасштабной войны в Украине.
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Кто такой Никита Пресняков?
Никита Пресняков — российский актёр кино, телевидения и дубляжа, певец и музыкант. Солист группы MULTIVERSE.
Родился 21 мая 1991 года в Лондоне в семье певца Владимира Преснякова-младшего и певицы и актрисы Кристины Орбакайте. Вместе с женой Аленой Красновой осенью 2022 года уехал жить в США.
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