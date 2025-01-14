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Просто и вкусно: рецепт интересного салата с куриными сердечками - поразит всех

Мария Николишин
14 января 2025, 20:06
134
Рецепт вкусного салата, который привлечет внимание всех гостей.
Время приготоления Время приготовления: 35 минут
Время на подготовку Время на подготовку: 5 минут
Кухня Кухня Интернациональная
Просто и вкусно: рецепт интересного салата с куриными сердечками - поразит всех
Салат с куриными сердечками / коллаж: Главред, фото: скриншот из видео

Различные салаты готовят на каждой кухне почти каждый день. Они могут быть частью праздничного стола или же повседневной пищи.

Мирослава Пекарюк поделилась рецептом салата с куриными сердечками, который понравится всем родным, пишет Главред.

Салат с куриными сердечками - рецепт

Ингредиенты:

видео дня
  • куриные сердечки - 500 г;
  • морковь - 1 шт;
  • лук - 1 шт;
  • консервированный горошек - 4 ст. л;
  • зеленый лук;
  • соевый соус.

Куриные сердечки нужно зачистить и отварить в подсоленной воде 30 мин (с момента закипания).

Лук и морковь нарезаем, поджариваем с добавлением соли и перца.

Охлажденные куриные сердечки нужно нарезать на несколько частей и смешать с другими ингредиентами. Приятного аппетита!

Рецепт салата с куриными сердечками - видео:

@kudriava.food Салат с куриными сердечкам☺️ Ингредиенты: - Куриные сердечки 500 г - Морковь 1 шт - Лук 1 шт - Консервированный горошек 4 ст. л. - Зеленый лук - Соль, перец, соевый соус Зачищаем куриные сердечки и отвариваем их в подсоленной воде 30 мин (с момента закипания) ☺️ Нарезаем лук и морковь, пассеруем их добавляя соль и перец? Охлажденные куриные сердечки нарезаем на несколько частей и смешиваем с другими ингредиентами? Какой ингредиент добавили бы в этот салат вы? #kudriavafood#фудблогукраїнською#салат#быстро#вкусно♬ оригинальный звук - Мирослава Пекарюк

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Кто такая Мирослава Пекарюк?

Мирослава Пекарюк - участница кулинарного телешоу "Мастершеф" из Ивано-Франковска. Мирослава обожает готовить мясо и салаты, сочетать интересные вкусы. Мечтает в будущем выпустить свою книгу и делиться крутыми рецептами в соцсетях.

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