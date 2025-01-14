Просто и вкусно: рецепт интересного салата с куриными сердечками - поразит всех

Рецепт вкусного салата, который привлечет внимание всех гостей.

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Салат с куриными сердечками / коллаж: Главред, фото: скриншот из видео

Различные салаты готовят на каждой кухне почти каждый день. Они могут быть частью праздничного стола или же повседневной пищи.

Мирослава Пекарюк поделилась рецептом салата с куриными сердечками, который понравится всем родным, пишет Главред.

Салат с куриными сердечками - рецепт

Ингредиенты:

видео дня

куриные сердечки - 500 г;

морковь - 1 шт;

лук - 1 шт;

консервированный горошек - 4 ст. л;

зеленый лук;

соевый соус.

Куриные сердечки нужно зачистить и отварить в подсоленной воде 30 мин (с момента закипания).

Лук и морковь нарезаем, поджариваем с добавлением соли и перца.

Охлажденные куриные сердечки нужно нарезать на несколько частей и смешать с другими ингредиентами. Приятного аппетита!

Рецепт салата с куриными сердечками - видео:

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Кто такая Мирослава Пекарюк? Мирослава Пекарюк - участница кулинарного телешоу "Мастершеф" из Ивано-Франковска. Мирослава обожает готовить мясо и салаты, сочетать интересные вкусы. Мечтает в будущем выпустить свою книгу и делиться крутыми рецептами в соцсетях.

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