Просто и вкусно: рецепт интересного салата с куриными сердечками - поразит всех

Различные салаты готовят на каждой кухне почти каждый день. Они могут быть частью праздничного стола или же повседневной пищи.
Мирослава Пекарюк поделилась рецептом салата с куриными сердечками, который понравится всем родным, пишет Главред.
Салат с куриными сердечками - рецепт
Ингредиенты:
- куриные сердечки - 500 г;
- морковь - 1 шт;
- лук - 1 шт;
- консервированный горошек - 4 ст. л;
- зеленый лук;
- соевый соус.
Куриные сердечки нужно зачистить и отварить в подсоленной воде 30 мин (с момента закипания).
Лук и морковь нарезаем, поджариваем с добавлением соли и перца.
Охлажденные куриные сердечки нужно нарезать на несколько частей и смешать с другими ингредиентами. Приятного аппетита!
Рецепт салата с куриными сердечками - видео:
@kudriava.food Салат с куриными сердечкам☺️ Ингредиенты: - Куриные сердечки 500 г - Морковь 1 шт - Лук 1 шт - Консервированный горошек 4 ст. л. - Зеленый лук - Соль, перец, соевый соус Зачищаем куриные сердечки и отвариваем их в подсоленной воде 30 мин (с момента закипания) ☺️ Нарезаем лук и морковь, пассеруем их добавляя соль и перец? Охлажденные куриные сердечки нарезаем на несколько частей и смешиваем с другими ингредиентами? Какой ингредиент добавили бы в этот салат вы? #kudriavafood#фудблогукраїнською#салат#быстро#вкусно♬ оригинальный звук - Мирослава Пекарюк
Читайте также:
- Нужна всего 1 банка сардин: такой салат сметают со стола всегда первым - рецепт
- 1 пачка гренок и закуска на столе: рецепт вкусного блюда за 3 минуты
- Безумно вкусный салат Сета-Де-Поло: нужно всего 1 пачка крабовых палочек - рецепт
Кто такая Мирослава Пекарюк?
Мирослава Пекарюк - участница кулинарного телешоу "Мастершеф" из Ивано-Франковска. Мирослава обожает готовить мясо и салаты, сочетать интересные вкусы. Мечтает в будущем выпустить свою книгу и делиться крутыми рецептами в соцсетях.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред