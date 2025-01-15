Бомба рецепт: шикарный салат из трех ингредиентов - очень бюджетное блюдо

Готовим удивительно вкусный, полезный и питательный салат из 3 ингредиентов с добавлением винограда. Просто, легко и вкусно.
Вам понадобится лишь 20 минут времени, но наслаждения получите невероятное.
Салат с куриным филе - рецепт
Вам понадобится:
- Куриная грудка (отварная или копченая) - 250 гр
- Сыр твердый - 120 гр
- Яйца - 2 шт
- Виноград - 200 гр
- Чеснок - зубчик
- Майонез или любая заправка к салату
- Соль, перец
Куриную грудку отварить до готовности, остудить в бульоне и разделить на кубики.
Можно для легкого салата выбрать и рецепт проще. Купить копченую куриную грудку и порезать на кубики, чтобы долго не стоять у плиты.
Яйца отварить 10 минут, остудить и почистить. Нарезать яйца на кубики.
Твердый сыр порезать кубиками.
Соединить куриное филе, сыр и яйца.
По вкусу добавляем соль, перец и 1 зубчик чеснока.
Перемешать хорошо салат.
Далее помыть виноград, можно порезать на половинки, добавить майонез или греческий йогурт. Можно сделать вкусную заправку из сметаны.
Полить салат заправкой, вновь перемешать салат с куриным филе и подавать к столу.
Советуем украсить салат гренками или сухариками.
Смотрите видео, как готовить салат из куриного филе с виноградом - рецепт:
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