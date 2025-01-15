Бомба рецепт: шикарный салат из трех ингредиентов - очень бюджетное блюдо

Рецепт вкуснейшего салата из 3 ингредиентов, который понравится всем.

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Рецепт быстрого салата за 5 минут / Коллаж Главред, фото goodfon.ru, pixabay

Готовим удивительно вкусный, полезный и питательный салат из 3 ингредиентов с добавлением винограда. Просто, легко и вкусно.

Вам понадобится лишь 20 минут времени, но наслаждения получите невероятное.

Салат с куриным филе - рецепт

Вам понадобится:

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Куриная грудка (отварная или копченая) - 250 гр

Сыр твердый - 120 гр

Яйца - 2 шт

Виноград - 200 гр

Чеснок - зубчик

Майонез или любая заправка к салату

Соль, перец

Куриную грудку отварить до готовности, остудить в бульоне и разделить на кубики.

Можно для легкого салата выбрать и рецепт проще. Купить копченую куриную грудку и порезать на кубики, чтобы долго не стоять у плиты.

Яйца отварить 10 минут, остудить и почистить. Нарезать яйца на кубики.

Твердый сыр порезать кубиками.

Соединить куриное филе, сыр и яйца.

Самый быстрый салат - рецепт с куриным филе / goodfon.ru

По вкусу добавляем соль, перец и 1 зубчик чеснока.

Перемешать хорошо салат.

Далее помыть виноград, можно порезать на половинки, добавить майонез или греческий йогурт. Можно сделать вкусную заправку из сметаны.

Полить салат заправкой, вновь перемешать салат с куриным филе и подавать к столу.

Советуем украсить салат гренками или сухариками.

Смотрите видео, как готовить салат из куриного филе с виноградом - рецепт:

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