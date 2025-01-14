Легендарная Кэмерон Диаз возвращается: где можно увидеть любимую актрису

Актрису в ближайшем будущем можно будет увидеть в новой киноленте.

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Кэмерон Диаз порадует поклонников новым кино / Коллаж Главред, фото Instagram/camerondiaz

Вы узнаете:

В каком фильме снялась Кэмерон Диаз

Где его посмотреть

Легендарная голливудская актриса Кэмерон Диаз, которая на долгое время пропала с радаров поклонников, объявила о своем возвращении на экраны.

Как пишет таблоид Mirror, актриса появится в новом фильме Netflix "Снова в деле". В главных ролях с Джейми Фоксом дуэт изображает бывших шпионов ЦРУ, которых неохотно возвращают на поле, когда раскрываются их тайные личности.

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Этот комедийный боевик знаменует возвращение для обоих актеров — у Джейми Фокса в 2023 году случился инсульт, а Кэмерон Диас отошла от актерской карьеры в 2014 году, чтобы сосредоточиться на своей семье. В интервью Empire Диас рассказала, что решила вернуться к актерской карьере исключительно для того, чтобы снова поработать с Фоксом после их сотрудничества в "Любом воскресеньи" и "Энни".

К слову, сама актриса также сделала анонс на своей личной странице в Instagram.

Кэмерон Диаз возвращается на экраны / Фото Instagram/camerondiaz

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Напомним, ранее голливудская актриса Кемэрон Диаз и ее муж Бенджи Мэдден стали родителями во второй раз. Пара удивила поклонников, объявив, что недавно у них родился второй ребенок, сын по имени Кардинал.

Ранее также Кэмерон Диаз впервые появилась на лондонской съемочной площадке нового фильма "Возвращение в бой" через четыре года после подтверждения ее выхода на пенсию и через восемь лет после того, как она снялась в своем последнем фильме.

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Кто такая Кэмерон Диаз Кэмерон Диаз — американская актриса и модель. Стала известной в 1990-х годах после роли в фильме "Маска". Была номинирована на "Золотой глобус" за роли в фильмах "Все без ума от Мэри", "Ванильное небо", "Банды Нью-Йорка" и "Быть Джоном Малковичем".

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