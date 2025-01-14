Новости Украины: бронирование упрощают, под Саратовом громко, ждём морозов

Новости Украины 14 января по состоянию на 21:00 ключевые события дня, включая военную ситуацию, дипломатические заявления и важные внутренние решения.

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Новости Украины по состоянию на 19:30 12 января / Коллаж Главред

Главные новости Украины по состоянию на 21:00. Подборка Главреда:

Будущий глава Пентагона рассказал, каким видит окончание войны в Украине

Номинированный новоизбранным президентом США Дональдом Трампом на должность министра обороны США Пит Хегсет заявил, что будущая администрация понимает природу полномасштабной войны в Украине и выступает за ее скорейшее завершение.

В Украине упрощено перебронирование через "Дію": не нужно ждать 72 часа

Правительство Украины разрешило предприятиям с обновленным статусом критически важных с 22 января по 1 марта перебронировать сотрудников через портал "Дія" без необходимости ожидания 72 часа. Соответствующее решение Кабинет министров принял на заседании 14 января. Об этом сообщается на сайте Минэкономики.

видео дня

"Бронирование таких работников будет осуществляться в режиме реального времени. Эти изменения решат сложности, возникшие из-за 72-часовой паузы между завершением предыдущего срока бронирования и оформлением нового", - пояснило Минэкономики.

Дроны взорвали резервуары НПЗ: новые детали удара по Саратовской области

Украинские дроны поразили по меньшей мере два резервуара Саратовского нефтеперерабатывающего завода. Об этом свидетельствуют спутниковые снимки Planet Labs за 14 января.

НПЗ, по которому был нанесен удар, расположен недалеко от авиабазы стратегической авиации "Энгельс", где расположены Ту-95 и Ту-160, которые российская армия систематически использует для обстрелов территории Украины.

Всю страну накроет мороз: где влупит -14 градусов

Погода в Украине 14 января будет морозной. В двух областях предупреждают об опасности. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

На территории Ивано-Франковской и Закарпатской областей из-за метелей объявили 3 уровень опасности. Там могут сойти снежные лавины.

Синоптик Наталья Диденко предупреждает о том, что в западных и северных областях будет снег. На дорогах будет налипание мокрого снега, из-за чего будет затруднено движение транспорта. Самая низкая температура воздуха будет на юге.

У Трампа поддержали идею Байдена: США готовят послание для РФ - СМИ

Команда новоизбранного президента США Дональда Трампа поддерживает идею администрации Байдена о конфискации замороженных российских активов на 300 миллиардов долларов. Об этом сообщает CNN со ссылкой на двух высокопоставленных чиновников администрации Байдена.

По данным СМИ, помощники Байдена работают над тем, чтобы убедить европейских партнеров поддержать перевод около 300 миллиардов долларов российских активов на новый эскроу-счет, доступ к которому будет предоставлен только в рамках мирного соглашения. Эти деньги, принадлежащие Центральному банку России, были заморожены три года назад после вторжения России в Украину.

Сеул готовит Киеву неожиданное предложение по пленным солдатам КНДР - СМИ

Солдаты из КНДР, взятые в плен Вооруженными силами Украины, могут оказаться в Южной Корее.

Правительство Южной Кореи планирует провести соответствующие консультации с Украиной, заявило Министерство иностранных дел Южной Кореи, сообщает Yonhap.

С соответствующим заявлением выступил представитель МИД Южной Кореи Ли Чжэ Вонг. При этом он пояснил, что Сеул рассматривает всех людей, которые живут на Корейском полуострове, как граждан своей страны.

Зеленский показал новое видео допроса пленного солдата КНДР

Президент Украины Владимир Зеленский показал новый видеополик допроса пленного военного из Северной Кореи. Видео опубликовал Зеленский в своем Telegram.

На видео у северокорейца спрашивают, когда он попал в плен к ВСУ. Мужчина отвечает, что не помнит. По его словам, он вспоминает только бой, в котором его оставили собратья, и несколько дней он находился один.

"Меня ранили, а после боя было отступление. Поскольку я получил ранение, то не мог передвигаться. И примерно 3-5 дней оставался один. Потом меня нашли войска Украины", - говорит он.

Перевод специалистов инженерно-авиационной службы и других дефицитных специальностей Воздушных Сил в подразделения других родов войск больше не будет проводиться. Об этом сообщил ВРИО командующего Воздушных Сил ВСУ генерал-лейтенант Анатолий Кривоножко.

По его словам, речь не идет также о переводе военных, которые учились за рубежом на западную технику зенитных ракетных войск, а также подготовленных воинов из мобильных огневых групп и других узкоспециализированных специалистов, замену которым найти сложно.

"Ситуация на фронте действительно требует непростых решений от высшего военного руководства, в частности это касается и перевода в подразделения других родов и видов ВСУ военнослужащих Воздушных Сил", - отметил он.

Штраф до 25 тысяч: кому нужно пройти ВВК до 5 февраля - новые правила учета

В Украине отменен статус "ограниченно годный к военной службе". С мая 2024 года военнообязанные с таким статусом обязаны в течение девяти месяцев пройти повторную военно-врачебную комиссию (ВВК). После прохождения этой процедуры их статус будет пересмотрен в соответствии с обновленными нормами.

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