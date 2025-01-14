Всю страну накроет мороз: где влупит -14 градусов

Погода в Одессе 15 января будет одной из самых теплых. Однако там температура воздуха повысится максимум до +3 градусов.

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Прогноз погоды в Украине 15 января / фото: pexels

Вы узнаете:

Какой будет погода ночью 15 января

Где температура воздуха упадет до -14 градусов

Где объявили III уровень опасности

Погода в Украине 14 января будет морозной. В двух областях предупреждают об опасности. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

На территории Ивано-Франковской и Закарпатской областей из-за метелей объявили 3 уровень опасности. Там могут сойти снежные лавины.

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Синоптик Наталья Диденко предупреждает о том, что в западных и северных областях будет снег. На дорогах будет налипание мокрого снега, из-за чего будет затруднено движение транспорта. Самая низкая температура воздуха будет на юге.

15 января ожидается оттепель, но в западных областях будет свежее - 0...-3 градуса. Ночью и утром ожидается порывистый ветер. В дальнейшем в Украине будет постепенное повышение температуры воздуха.

Кто такая Наталка Диденко / Инфографика: Главред

Кто такая Наталья Диденко Наталья Диденко - украинский метеоролог, телеведущая, блогер. Работала синоптиком в Украинском Гидрометцентре, отделе метеорологических прогнозов. Ведущая собственной авторской программы "Погода с Натальей Диденко", пишет Википедия.

Прогноз погоды в Украине 15 января / фото: ventusky

Погода 15 января

В Украине 15 января будет переменная облачность. В этот день синоптики прогнозируют снег и снег с дождем в западных и северных областях. В западных, северных и Винницкой областях будет гололедица. Ветер будет юго-западный со скоростью 5-10 м/с.

"Температура ночью 1-6° мороза, днем от 2° мороза до 3° тепла, в Одесской области и в Крыму до 5° тепла; в Карпатах ночью 9-14° мороза, днем 1-6° мороза", - говорится в сообщении.

В Украине ударит -7

По данным meteoprog, 15 января в Украине будет морозно. Теплее всего будет в Кировоградской и Херсонской областях. Там температура воздуха повысится до -3...+2 градусов. Самая низкая температура будет в Закарпатской области. Там температура воздуха опустится до -2...+3 градусов.

Прогноз погоды в Украине 15 января / фото: meteoprog

Погода 15 января в Киеве

В Киеве 15 января будет облачно. Синоптики в этот день прогнозируют снег с дождем, на дорогах будет гололедица. Ветер в этот день будет юго-западный со скоростью 5-10 м/с.

"Температура ночью 1-6° мороза, днем от 2° мороза до 3° тепла; в Киеве ночью 1-3° мороза, днем около 0°", - сообщает Укргидрометцентр.

Прогноз погоды в Украине 15 января / фото: meteoprog

Прогноз погоды - последние новости

Ранее сообщалось, что ударят морозы, будет снег - стало известно, в каких областях Украины стремительно похолодает. Похолодание во многих областях будет сопровождаться дождями и мокрым снегом.

Также ранее Главред сообщал, что в Украину пришла весна в январе - стало известно, как долго продлится потепление. Минусовая температура будет преимущественно ночью, днем - преимущественно плюсовые температуры, прогнозирует синоптик.

Также сообщалось о том, что похолодание и мокрый снег накроют Украину уже 11 января. Температура воздуха резко опустится в минусы, в некоторых областях будут дождь и мокрый снег.

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Что такое Укргидрометцентр? Украинский гидрометеорологический центр (Укргидрометцентр) - государственное учреждение, которое занимается метеорологическими и гидрологическими наблюдениями на территории Украины. Оно входит в состав ГСЧС. Укргидрометцентр публикует данные о температуре воздуха, атмосферном давлении, направлении и силе ветра, осадках, влажности воздуха и других показателях. На официальном сайте учреждения можно посмотреть погоду в реальном времени и на несколько дней вперед. Специалисты предоставляют данные о погоде не только по всей Украине, но и по каждому региону и населенному пункту. Об этом сообщается на сайте Укргидрометцентра.

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