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Влупит мороз -13: Украину накрывает сильное похолодание

Ангелина Подвысоцкая
13 января 2025, 19:43
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Погода во Львове будет очень морозной. "Плюсовых" температур там не будет.
погода
Прогноз погоды в Украине 14 января / фото: pexels

Вы узнаете:

  • Какой будет погода ночью 14 января
  • Где температура воздуха упадет до -13 градусов
  • Где объявили III уровень опасности

Погода в Украине 14 января будет морозной. Во многих областях объявили штормовое предупреждение. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

На территории Ивано-Франковской и Закарпатской областей объявили 3 уровень опасности. Там могут сойти снежные лавины.

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Синоптик Наталка Диденко предупреждает о том, что в Украине будет мороз, но -20 градусов ожидать не следует. Ночь на 14 января будет самой холодной в ближайшей синоптической перспективе. В Карпатах температура воздуха опустится до -12 градусов, в других областях ожидается -3...-8 градусов. В течение дня температура воздуха будет держаться на уровне -2...+2 градуса.

Впоследствии температура воздуха повысится. Уже с 19 декабря в Украине потеплеет до +3...+7 градусов.

Наталия Диденко инфографика
Кто такая Наталка Диденко / Инфографика: Главред

Кто такая Наталья Диденко

Наталья Диденко - украинский метеоролог, телеведущая, блогер. Работала синоптиком в Украинском Гидрометцентре, отделе метеорологических прогнозов. Ведущая собственной авторской программы "Погода с Натальей Диденко", пишет Википедия.

погода 14 января
Прогноз погоды в Украине 14 января / фото: ventusky

Погода 14 января

В Украине 14 января будет облачно с прояснениями. В этот день синоптики осадков не прогнозируют. В западных, северных, Черкасской и Винницкой областях будет гололедица. Ветер будет западный и юго-западный со скоростью 5-10 м/с.

"Температура ночью 3-8° мороза, на Закарпатье и Прикарпатье 8-13° мороза; днем в Украине от 3° мороза до 2° тепла", - говорится в сообщении.

В Украине ударит -7

По данным meteoprog, 14 января в Украине будет морозно. Теплее всего будет в Николаевской, Одесской и Херсонской областях. Там температура воздуха повысится до -3...+2 градусов. Самая низкая температура будет во Львовской области. Там температура воздуха опустится до -7...0 градуса.

погода 14 января
Прогноз погоды в Украине 14 января / фото: meteoprog

Погода 14 января в Киеве

В Киеве 14 января будет облачно с прояснениями. Синоптики в этот день осадков не прогнозируют, на дорогах будет гололедица. Ветер в этот день будет юго-западный со скоростью 5-10 м/с.

"Температура ночью 3-8° мороза, днем от 3° мороза до 2° тепла; в Киеве ночью 5-7° мороза, днем 0-2° мороза", - сообщает Укргидрометцентр.

погода 14 января
Прогноз погоды в Украине 14 января / фото: meteoprog

Прогноз погоды - последние новости

Ранее сообщалось, что ударят морозы, будет снег - стало известно, в каких областях Украины стремительно похолодает. Похолодание во многих областях будет сопровождаться дождями и мокрым снегом.

Также ранее Главред сообщал, что в Украину пришла весна в январе - стало известно, как долго продлится потепление. Минусовая температура будет преимущественно ночью, днем - преимущественно плюсовые температуры, прогнозирует синоптик.

Также сообщалось о том, что похолодание и мокрый снег накроют Украину уже 11 января. Температура воздуха резко опустится в минусы, в некоторых областях будут дождь и мокрый снег.

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