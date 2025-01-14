"Как и папа": Максим Галкин ошеломил новым навыком сына

Кратко:
- Максим Галкин отправился в горы с детьми
- Как они проводят там время
Российский юморист Максим Галкин, который публично осуждает террористическое вторжение РФ в Украину и признан в стране-оккупанте иноагентом, отдыхает вместе с детьми в горах.
На своей странице в Instagram Максим уже показывал, как мастерски катается на лыжах его дочь Лиза, а в этот раз он похвастался достижениями сына Гарри.
Оказывается, мальчик решил освоить не только лыжи, но и сноуборд, и стоит отметить, что у него все отлично получилось.
"Гарри. Первые шаги на сноуборде", – написал Максим под видео.
К сожалению, Галкин так и не указал, где именно находится с детьми, а также на кадрах не видно его жены – российской певицы Аллы Пугачевой.
Поклонники остались в восторге от видео с Гарри и написали много комплиментов.
"Гарри такой молодец, как он чувствует сноуборд";
"Действительно детки очень талантливы, умны и скромны!!!";
"Какие замечательные Гарри и Лиза! У таких родителей просто не может быть других детей";
"Гарри Максимович, а ты крут, как и твой папа!" – написали фанаты.
Максим Галкин - последние новости по теме
Отметим, как сообщал Главред, Максим Галкин не теряет надежды, что в РФ его исключат из списка иноагентов и хочет снова оспорить свой статус в стране-оккупанте. Юморист обжаловал в Верховном суде статус иностранного агента.
А также Максим Галкин выступил на фестивале латвийской певицы Лаймы Вайкуле "Рандеву". Галкин еще раз показал свое отношение к украинцам, исполнив песню "Смерека". В сети появилось видео выступления артиста и стоит отметить, что Галкин уже не впервые на концертах исполняет песни на украинском языке.
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Кто такой Максим Галкин
Максим Александрович Галкин — российский и израильский артист эстрады, пародист, юморист, шоумен, стендап-комик, актёр, телеведущий.
В феврале 2022 года выступил против вторжения России в Украину. В марте 2022 года вместе с супругой и детьми уехал из РФ в Израиль. 16 сентября 2022 года Минюст террористической России включил Галкина в список физических лиц — "иностранных агентов".
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