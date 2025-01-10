"Навести здесь свои порядки": что известно о возвращении Пугачевой в РФ

Алла Пугачева легко может приезжать в РФ.

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Алла Пугачева - условие возвращения в РФ / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Максим Галкин

Кратко:

Российский продюсер высказался о Алле Пугачевой

Певица не имеет статуса иноагента

Российский продюсер-путинист Сергей Дворцов заявил, что российская певица Алла Пугачева, которая публично осуждает террористическую политику Кремля и уехала из страны-оккупанта вместе с семьей жить в Израиль, может вернуться в РФ.

В комментарии для российских пропагандистов, Дворцов подчеркнул, что Пугачева не имеет статуса иноагента, как ее муж – российский юморист Максим Галкин.

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"Алла Пугачёва до сих пор может приезжать в Россию, в отличие от мужа. Она вернётся на родину в этом году из-за огромного количества дел. Во-первых, она станет в очередной раз обивать пороги высоких кабинетов, потому что наша победа в спецоперации уже близко, а Максим всё ещё иноагент. Во-вторых, у неё здесь осталось заработанное непосильным трудом движимое имущество, которое надо вывезти. Ещё Алла попытается прощупать почву, сможет ли она снова навести здесь свои порядки", – сказал путинист.

Напомним, Алла Пугачева не осела с семьей в Израили, а часто посещает Кипр и США, где у нее есть своя недвижимость и родные, которые также покинули Россию.

Алла Пугачева / инфографика: Главред

Алла Пугачева - последние новости по теме

Отметим, как сообщал Главред, ранее Максим Галкин прилетел к Алле Пугачевой на Кипр и пара прогулялась по набережной Молос в Лимассоле, держась за руки. На снимке Галкин показался в коричневом кардигане и свободных брюках, а Примадонна в спортивном костюме и белой кепке.

А также Игорь Наджиев, который поддерживает террористическое вторжение РФ в Украину, прокомментировал новости о том, что у российских певцов Игоря Талькова и Аллы Пугачевой был роман.

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Кто такая Алла Пугачева Алла Пугачёва — советская и российская эстрадная певица, автор песен, режиссёр-постановщик, музыкальный продюсер, киноактриса; народная артистка СССР (1991). После кровавого вторжения РФ в Украину покинула родную страну вместе со своей семьей. 18 сентября 2022 года в своем инстаграме Пугачева обратилась к Министерству юстиции РФ с просьбой включить ее в список "иноагентов". Ее муж Максим Галкин уже внесен в этот список российскими властями из-за антивоенной позиции.

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