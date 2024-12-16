Путинист Филипп Киркоров публично унизил Максима Галкина - что произошло

Филипп Киркоров высказался о Максиме Галкине.

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Филипп Киркоров показал свое отношение к Максиму Галкину / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Алла Пугачева, Филипп Киркоров

Кратко:

Филипп Киркоров отреагировал на шутки Максима Галкина

Путинист подколол комика

Российский певец-путинист Филипп Киркоров посмеялся над тем, что комик Максим Галкин уехал из страны-оккупанта РФ. Отметим, Галкин не только покинул террористическую Россию, но и публично осуждает ее нападение на Украину.

Как передают пропагандистские росСМИ, Киркоров отреагировал на шутки Галкина в его сторону.

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Любитель диктатора Путина заявился в эфир росшоу в свитере с блестящей аппликацией и сказал, что "галки его не унесут".

"Галки мой свитер не унесут, они все улетели туда! Галок больше нет!" - пошутил Киркоров.

Филипп Киркоров показался в блестящем свитере / фото: скрин видео vk.com/

Филипп Киркоров - последние новости по теме

Отметим, как сообщал Главред, Филипп Киркоров получил запрет на въезд в некоторые страны, поскольку он восхищается политикой Кремля. Путинист не сможет посещать Молдову, а также Литву, поскольку он "несет угрозу нацбезопасности государства, пропагандирует российские нарративы и дает концерты в незаконно оккупированном Крыму, отрицая территориальную целостность Украины".

А также недавно Филипп Киркоров обратился к родителям в честь годовщины их свадьбы. И стало известно, что в свидетельстве о заключении брака родителей артиста написана фамилия Крикорян, поэтому Киркоров – это не настоящая фамилия путиниста.

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Кто такой Филипп Киркоров? Филипп Киркоров - советский и российский эстрадный певец, Народный артист РФ (2008). В 2008 году также получил звание Народного артиста в Украине, но в 2023 формально был его лишен из-за поддержки российской агрессии. Участник множества скандалов, в том числе и "голой" вечеринки Анастасии Ивлеевой в декабре 2023, которая повлекла за собой волну "отмены" популярных артистов в стране-оккупанте.

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