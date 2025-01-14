Вынес 27 тысяч евро: на Закарпатье мобилизованный обокрал кабинет начальника ТЦК

Мужчина, которого доставили для прохождения ВВК, отмычкой открыл дверь в кабинет начальника ТЦК, украл деньги и после этого убежал через окно.

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На Закарпатье мобилизованный обокрал кабинет начальника ТЦК/ коллаж: Главред, фото: depositphotos.com/ua, УНИАН

Кратко:

На Закарпатье мобилизованный украл деньги из кабинета начальника ТЦК

Он забрал 27 тысяч евро и сбежал из помещения ТЦК через окно

На Закарпатье мобилизованный украл из кабинета начальника ТЦК 27 тысяч евро и сбежал с деньгами через окно.

Об этом сообщила народный депутат Ольга Василевская-Смаглюк в Telegram. Она отметила, что кража произошла тогда, когда мужчину доставили для прохождения военно-врачебной комиссии.

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"На Закарпатье бывший рецидивист, который был доставлен на ВВК ТЦК, отмычкой вскрыл замок двери и незаметно проник в кабинет начальника ТЦК, откуда похитил 27 тысяч евро, а затем убежал через окно", - говорится в сообщении.

Руководитель ТЦК после этого заявил, что эти деньги он собирал ребятам из ВСУ на покупку дронов.

Народный депутат отметила, что полиция объявила беглеца в розыск. В области введен план "Перехват".

В Нацполиции и Закарпатском ОТЦК и СП инцидент пока не комментировали.

На Закарпатье мобилизованный обокрал кабинет начальника ТЦК/ скрин

Мобилизация в Украине - последние новости

Как сообщал Главред, ранее в ТЦК ответили, кому грозит штраф за игнорирование ВВК. Если граждане со статусом "ограниченно годные" не пройдут ВВК до 5 февраля, они могут получить штраф.

Также ранее сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский внес новое предложение по продлению военного положения и мобилизации. Продлить срок действия этих правовых режимов предлагается еще на 90 дней.

Напомним, Зеленский ответил на заявления партнеров о снижении мобилизационного возраста в Украине. Зеленский отметил, что перед увеличением численности армии нужно обеспечить имеющиеся войска достаточным количеством вооружения и техники.

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