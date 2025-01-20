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Не победа Украины: в Time раскрыли планы Байдена в отношении войны

Анна Ярославская
20 января 2025, 07:58
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По мнению Белого дома, Украина не в состоянии вернуть оккупированные территории даже при мощной помощи Запада.
Джо Байден, Владимир Зеленский
Джо Байден определил три цели для ответа США на вторжение РФ в Украину / Коллаж: Главред, фото: president.gov.ua

Главные тезисы:

  • Байден определил три цели для ответа США на агрессию РФ
  • Победы Украины не было в планах администрации Байдена

Полномасштабное вторжение РФ в Украину продолжается уже три года, и с самого начала среди целей администрации 46-го президента США Джо Байдена не было победы Украины в войне против России.

Как пишет издание Time, Байден определил три цели для ответа США.

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"Победа Украины никогда не была среди них. Фраза, которую Белый дом использовал для описания своей миссии в то время - поддерживать Украину "столько, сколько потребуется" - была намеренно размытой", - пишет автор статьи Саймон Шустер.

США не обещали помочь Украине вернуть все оккупированные Россией земли, а тем более - огромные территории на востоке Украины и Крымский полуостров, захваченные во время ее первого вторжения в 2014 году.

"Мы сознательно не говорили о территориальных параметрах", - сказал Эрик Грин, который в то время работал в Совете национальной безопасности Байдена и курировал политику в отношении России.

По словам Грина, причина была проста: по мнению Белого дома, Украина не в состоянии вернуть оккупированные территории даже при мощной помощи Запада.

"В конце концов, это не должно было стать историей успеха. Более важной целью было выжить Украине как суверенной, демократической стране, свободной в своем стремлении к интеграции с Западом", - говорится в статье.

Сохранение суверенитета Украины было одной из трех целей Байдена. Он также хотел, чтобы США и их союзники оставались едиными, и настаивал на избежании прямого конфликта между Россией и НАТО.

"Оглядываясь на свое лидерство во время войны в Украине, которое, безусловно, сформирует его наследие как государственного деятеля, Байден достиг этих трех целей. Но успех на этих ограниченных условиях не приносит удовлетворения даже некоторым из его ближайших союзников и советников", - отмечает Шустер.

Заявления Байдена об Украине - последние новости

Как сообщал Главред, президент США Джо Байден выступил с прощальной речью в Овальном кабинете Белого дома. Его срок на должности лидера США заканчивается 20 января. В своей речи Байден упомянул Украину в контексте внешнеполитических достижений и того, как он "укрепил НАТО".

"Украина свободна, мы опередили в конкуренции Китай и сделали многое другое", – сказал он.

Во время своей итоговой пресс-конференции Байден заявил, что война президента РФ Владимира Путина против Украины и Запада в целом провалилась. Россия стала слабее, а Запад - сильнее.

В интервью телеканалу MSNBC Байден заявил, что во время визита в Украину в 2023 году он боялся покушения, однако не от Владимира Путина, а от "украинских радикалов", которые работают на РФ.

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Кто такой Саймон Шустер

Саймон Шустер ( Simon Shuster) — американский журналист. Корреспондент журнала Time с 2013 года.

Родился в 1983 году в Москве . В 1989 году его семья эмигрировала в Соединённые Штаты Америки. Шустер вырос в Сан-Франциско. Окончил Стэнфордский университет, сообщает Википедия.

В 2006 году Саймон Шустер вернулся в Москву, где работал журналистом, освещая политику России и соседних государств для The Moscow Times, Assosiated Press, Reuters. В 2013 году стал писать для Time.

После статьи "В России — преступление без наказания" о сбитом Boeing 777 в Донецкой области ему был запрещён въезд в Российскую Федерацию. В связи с этим Шустер переехал для работы в Берлин, где отвечал за освещение событий в Европе и постсоветском пространстве.

С феврал 2020 года живет в Нью-Йорке.

В апреле 2022 года во время российского вторжения на Украину Шустер провёл две недели с президентом Украины Владимиром Зеленским и его окружением. По результатам поездки он стал автором статьи для Time в номере, вышедшем с фото Зеленского на обложке.

В июле 2022 года объявил о выходе своей первой книги "Когда мир наблюдает: Владимир Зеленский и война в Украине".

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война в Украине новости США Владимир Зеленский Джо Байден война России и Украины
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