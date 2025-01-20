РФ выпустила по Украине более 140 дронов: сколько удалось сбить

Кратко:
- РФ атаковала Украину дронами и ракетой
- Были сбиты 93 дрона, 47 беспилотников локационно потеряны
В ночь на 20 января 2025 года российская оккупационная армия атаковала Украину дронами с пяти направлений. Всего враг применил 141 ударный БпЛА типа "Shahed" и беспилотники-имитаторы разных типов.
Кроме того, оккупанты применили баллистическую ракету "Искандер-М" для удара по Сумской области, сообщили в Воздушных силах ВСУ.
Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ, мобильные огневые группы Воздушных Сил и Сил обороны Украины.
По состоянию на 08:00 подтверждено сбитие 93-х ударных БПЛА типа "Shahed" и беспилотников других типов в Полтавской, Сумской, Харьковской, Черкасской, Черниговской, Киевской, Хмельницкой, Винницкой, Кировоградской, Днепропетровской, Николаевской, Херсонской и Донецкой областях.
47 вражеских беспилотников-имитаторов – локационно потеряны (без негативных последствий), два из них – полетели в РФ.
Воздушные атаки РФ на Украину - последние новости
Как сообщал Главред, в ночь на 15 января РФ подняла в воздух Ту-95МС и МиГ-31К, и совершила атаку. По всей Украине была объявлена воздушная тревога. Стало известно, что Россия атаковала Украину ракетами.
РФ попала в объекты инфраструктуры на Львовщине. Есть попадание в два объекта критической инфраструктуры в Дрогобычском и Стрыйском районах.
Из-за вражеского воздушного нападения в Украине ввели экстренные отключения электроэнергии. Министр энергетики Украины Герман Галущенко сообщил, что враг не прекращает терроризировать украинцев.
Тем временем страна-агрессор РФ производит не менее 30-50 дронов "Шахедов" в сутки, поэтому враг может использовать все эти беспилотники для ударов по Украине, заявил военный эксперт Роман Свитан.
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