РФ выпустила по Украине более 140 дронов: сколько удалось сбить

Оккупанты атаковали Украину с пяти направлений.

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Были сбиты 93 вражеских дрона, 47 беспилотников локационно потеряны / Коллаж: Главред, фото: t.me/SJTF_Odes

Кратко:

РФ атаковала Украину дронами и ракетой

Были сбиты 93 дрона, 47 беспилотников локационно потеряны

В ночь на 20 января 2025 года российская оккупационная армия атаковала Украину дронами с пяти направлений. Всего враг применил 141 ударный БпЛА типа "Shahed" и беспилотники-имитаторы разных типов.

Кроме того, оккупанты применили баллистическую ракету "Искандер-М" для удара по Сумской области, сообщили в Воздушных силах ВСУ.

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Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ, мобильные огневые группы Воздушных Сил и Сил обороны Украины.

Дроны "Шахед" - основные характеристики / Инфографика: Главред

По состоянию на 08:00 подтверждено сбитие 93-х ударных БПЛА типа "Shahed" и беспилотников других типов в Полтавской, Сумской, Харьковской, Черкасской, Черниговской, Киевской, Хмельницкой, Винницкой, Кировоградской, Днепропетровской, Николаевской, Херсонской и Донецкой областях.

Сколько дронов было сбито - отчет Воздушных сил / t.me/kpszsu

47 вражеских беспилотников-имитаторов – локационно потеряны (без негативных последствий), два из них – полетели в РФ.

Воздушные атаки РФ на Украину - последние новости

Как сообщал Главред, в ночь на 15 января РФ подняла в воздух Ту-95МС и МиГ-31К, и совершила атаку. По всей Украине была объявлена воздушная тревога. Стало известно, что Россия атаковала Украину ракетами.

РФ попала в объекты инфраструктуры на Львовщине. Есть попадание в два объекта критической инфраструктуры в Дрогобычском и Стрыйском районах.

Из-за вражеского воздушного нападения в Украине ввели экстренные отключения электроэнергии. Министр энергетики Украины Герман Галущенко сообщил, что враг не прекращает терроризировать украинцев.

Тем временем страна-агрессор РФ производит не менее 30-50 дронов "Шахедов" в сутки, поэтому враг может использовать все эти беспилотники для ударов по Украине, заявил военный эксперт Роман Свитан.

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