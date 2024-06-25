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Путин поднимает ставки в войне против Украины: к чему готовится диктатор

Юрий Берендий
25 июня 2024, 03:28
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Генерал-майор запаса считает, что у РФ осталось мало времени, ведь экономические возможности уменьшаются, а значительные успехи на поле боя - отсутствуют.
Путин поднимает ставки в войне против Украины: к чему готовится диктатор
Путин поднимает ставки в войне против Украины / Коллаж Главред, фото: скриншот из видео, 53 отдельная механизированная бригада имени князя Владимира Мономаха

Недавно российский диктатор Владимир Путин заявил, что Москва готова прекратить огонь и начать переговоры с Киевом, если Украина выведет войска из четырех своих областей и откажется от НАТО. Однако, эти истерические заявления Путина являются лишь проявлением его бессилия, поскольку российские войска не могут достичь успеха на поле боя. Об этом в интервью Главреду рассказал генерал-майор запаса, бывший заместитель председателя Службы безопасности Украины Виктор Ягун

По его словам, из-за отсутствия значительных побед на фронте, российские войска терроризируют мирное население в глубине территории Украины, особенно в городах, находящихся близко к линии фронта, и ставят нереалистичные требования, которые никто не планирует выполнять.

"Они действительно продвигаются примерно на 100-200 метров в день и в целом за последние месяцы оккупировали где-то 500 м² ценой огромных потерь. К сожалению, у России нет болевого порога, и в ближайшее время там вряд ли кто-то поднимет шум из-за больших потерь. Но то, что россияне идут по пути истощения, это факт", - отметил он.

Виктор Ягун со ссылкой на экспертов отмечает, что Россия сможет развиваться в военном и экономическом плане максимум до конца 2025 года. После этого периода не ожидается никакого прогресса в российском военно-промышленном комплексе и экономике страны-агрессора.

"Времени у противника мало. Он и сам понимает, что Украина свой болевой порог уже прошла - у россиян возможности уменьшаются, а у нас они, к счастью, начинают увеличиваться. Мы предполагаем, что к концу 2024 - началу 2025 года Украина может выйти на паритет с Россией по боеприпасам и военной технике", - сказал он.

Смотрите видео, в котором Виктор Ягун рассказал, что грозит Китаю, если он окажет прямую военную поддержку России:

Ягун добавил, что единственная сфера, в которой Украина не может конкурировать с россиянами, это человеческий ресурс. Однако преимущество в численности не всегда определяющее, как показали войны в Израиле, Вьетнаме и Афганистане.

"Посмотрим, как в дальнейшем будут развиваться события. Риторика Путина - это поднятие ставок. Расчет на то, что а вдруг прокатит. Как у гопников: давайте поднимем ставки и где-то на середине сойдемся, а вдруг они скажут, мол, ну, хорошо, давайте остановимся. Но пока Россия не выведет свои войска со всех территорий Украины в пределах 1991 года, никто не остановится", - резюмировал он.

Кто такой Виктор Ягун

Виктор Ягун - украинский военный, общественный деятель, генерал-майор запаса Службы безопасности Украины. В период с марта 2014-го по июнь 2015-го года был заместителем председателя СБУ. Под руководством Ягуна добывалась и обнародовалась информация об участии российских войск и работе спецслужб в войне против Украины на Донбассе. Участник ООС на Донбассе.

Наступление РФ на Востоке - что известно о ситуации на фронте

Напомним, как ранее сообщал Главред, для освобождения оккупированного Крыма Силы обороны должны продолжать уничтожение военных объектов оккупантов на территории полуострова, а также ударить по Крымскому мосту. Такое мнение высказал военный эксперт Владислав Селезнев.

В оккупированном РФ Крыму нет и не может быть никаких "пляжей", "туристических зон" и других фиктивных признаков "мирной жизни", заявил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.

Страны-союзники Украины должны принять решение о разрешении применять западное вооружение для ударов по военным аэродромам на территории РФ на расстоянии более 100 километров для защиты Харькова от российских обстрелов. Об этом сообщил руководитель Центра противодействия дезинформации (ЦПД) при Совете национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Андрей Коваленко.

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