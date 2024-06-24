"В Крыму полномасштабная война": РФ прикрывается гражданскими – Офис президента

Крым – это оккупированная Россией территория Украины, подчеркнул Михаил Подоляк.

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Михаил Подоляк прокомментировал удары по целям в Крыму / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, скриншот YouTube

В оккупированном РФ Крыму нет и не может быть никаких "пляжей", "туристических зон" и других фиктивных признаков "мирной жизни", заявил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.

"Крым – это безусловно оккупированная Россией чужая территория, где идут боевые действия, идет полномасштабная война. Та самая война, которую развязала Россия исключительно с геноцидной и захватнической целью", - написал он в Telegram.

При этом представитель ОП отметил, что Крым также является большим военным лагерем и складом, с сотнями прямых военных целей, который россияне цинично пытаются маскировать и закрывать своими гражданскими.

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"Которые, со своей стороны, являются гражданскими оккупантами", - добавил Подоляк.

/ t.me/M_Podolyak

Кто такой Михаил Подоляк Украинский политический деятель, политтехнолог, журналист, советник главы Офиса президента Владимира Зеленского. С началом полномасштабного вторжения в Украину, участвовал в украинско-российских переговорах, пишет Википедия. Один из ключевых спикеров ОП.

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Ранее сообщалось о том, что российская ПВО стала причиной гибели людей в Севастополе. РФ специально размещает свои военные объекты в людных местах, пояснил Сергей Братчук.

Как сообщалось ранее, оккупанты 23 июня попали по пляжу в Севастополе снарядами ЗРК "Панцирь". Тем временем ATACMS, как признаются пропагандисты, накрыли тайный объект Черноморского флота. При этом пропагандисты Кремля не скрывают, что по пляжу прилетело именно от российской ПВО, хвастаясь, что в ином случае жертв было бы намного больше.

Напомним, Кирилл Буданов прокомментировал удары по целям РФ в Крыму. Стратегической целью Украины остается деоккупация захваченных РФ земель, говорит начальник ГУР.

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