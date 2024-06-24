Субсидия на ЖКХ 'одним кликом': как оформить заявку на получение денег

В Украине действует экспериментальный проект, упрощающий получение жилищной субсидии, позволяя подать упрощенное заявление "в один клик" через вебпортал электронных услуг Пенсионного фонда либо через приложение "Дия". Об этом сообщает в ведомстве.
13 июня минувшего года Кабмин принял постановление № 601 "О реализации экспериментального проекта по усовершенствованию порядка предоставления населению субсидий для возмещения расходов на оплату жилищно-коммунальных услуг, приобретения сжиженного газа, твердого и жидкого печного бытового топлива".
Согласно документации данного экспериментального проекта, для назначения жилищной субсидии человек представляет только упрощенное заявление "в один клик". Данное действие можно сделать в электронной форме через веб-портал электронных услуг ПФУ, мобильное приложение ПФУ или через "Дию".
Как подать заявление на субсидии онлайн
Нужно сделать такое:
нужно зайти на веб-портал электронных услуг ПФУ и авторизироваться с помощью квалифицированной электронной подписи;
- в личном кабинете на панели слева в разделе "Коммуникации по ПФУ" нужно выбирать опцию "Заявление на жилищную субсидию или льготу";
- в следующем поле нужно выбрать опцию "Заявление о назначении и предоставлении жилищной субсидии по экспериментальному проекту";
- заполнить онлайн-форму заявления: указать общую информацию о лице, подающем заявление (в т.ч. паспортные и адресные данные), указать реквизиты банковского счета (в формате ИВАN), добавить информацию о членах домохозяйства;
- перед окончательным формированием заявления и отправкой его в ПФУ с помощью опции "Добавить файл", по желанию и при наличии, можно добавить сканированные копии документов, которые могут определять право на назначение субсидии (например, в случае оформления жилищной субсидии по фактическому месту жительства – копию договора аренды, справку ВПЛ);
- затем нужно дать согласие на передачу и обработку персональных данных, поставив соответствующую отметку, указать способ, в который вы должны быть проинформированы о принятом решении, и нажать кнопку "Сформировать заявление";
- нужно проверить данные сформированного заявления и отправить в ПФУ, нажав кнопку "Подписать и отправить в ПФУ".
Пенсионный фонд Украины (ПФУ)
Пенсионный фонд Украины — центральный орган исполнительной власти, который осуществляет управление социальной системой всеобщего обязательного государственного пенсионного страхования, проводит сбор, аккумуляцию и учёт страховых взносов; назначает пенсии и готовит документы по их выплате; обеспечивает своевременное и в полном объёме финансирование и выплату пенсий, социальных оплат, осуществляемых в соответствии с законодательством за счет Пенсионного фонда Украины; осуществляет контроль целевого использования средств Пенсионного фонда Украины.
Пенсии в Украине - последние новости
Напомним, в 2024 году в Украине увеличили требования к страховому стажу для выхода на пенсию в возрасте 60 лет - теперь необходимо иметь страховой стаж в 31 год. Ранее этот показатель составлял 30 лет.
Также ежегодная индексация пенсий привела к увеличению выплат для военных пенсионеров, включая и тех, которые получают пенсию по инвалидности. Минимальные выплаты для них выросли на 600-700 гривен, в зависимости от группы инвалидности и звания.
Кроме этого, с 1 апреля часть пенсионных выплат были приостановлены. Чтобы избежать приостановления, пенсионеры должны пройти идентификацию до 31 марта 2024 года в отделение "Ощадбанка" или в Пенсионном фонде Украины, или через видеоидентификацию.
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