УкрРус
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Украина

Россия может прекратить обстреливать Харьков: в СНБО указали на важный момент

Юрий Берендий
24 июня 2024, 10:44
536
Руководитель Центра противодействия дезинформации отмечает, что РФ нанося удары по Харькову пытаются вызвать волну паники и заставить граждан покинуть город.
Россия может прекратить обстреливать Харьков: в СНБО указали на важный момент
В СНБО рассказали, когда РФ прекратит наносить удары по Харькову / Коллаж Главред, фото: t.me/synegubov, Минобороны РФ

Страны-союзники Украины должны принять решение о разрешении применять западное вооружение для ударов по военным аэродромам вглубь территории РФ на более 100 километров для того, чтобы защитить Харьков от российских обстрелов. Об этом в эфире телеканала FREEDOM сообщил руководитель Центра противодействия дезинформации (ЦПД) при Совете национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Андрей Коваленко.

По его словам, РФ оправдывает удары по гражданской инфраструктуре Харькова тем, что Украина якобы хранит оружие под прикрытием мирного населения города.

Коваленко добавил, что Харьков - это город-миллионник, находящийся ближе всего к украинско-российской границе, а нанося удары по нему россияне применяют тактику террора.

видео дня

"Тактика террора - вызвать волны паники для того, чтобы люди покидали Харьков так или иначе, за счет этого враг всегда хотел подорвать веру в то, что Силы обороны способны защитить не только город, а в целом способны сдерживать врага", - сказал он.

Коваленко отметил, что для защиты города от российских ракет и бомб нужно, чтобы страны Запада увеличить радиус использования их вооружения для ударов вглубь территории РФ более чем на 100 километров.

"Потому что аэродромы, с которых взлетают самолеты, наносящие удары по городу Харькову, многие находятся более чем в 100 км от границы. Соответственно, нужно все-таки разрешить бить по этим аэродромам. И, таким образом, проблема могла бы быть быстрее решена", - пояснил Коваленко.

По его словам, россияне называют удары по Харькову местью за обстрелы российского Белгорода.

"Они говорят, что нужно садиться за стол переговоров с Россией, и тогда это можно остановить. Но садиться за стол переговоров на условиях, которые озвучены Путиным, - это утопическая реальность, которая есть только в его голове. Никто не уйдет из Херсона, никто не уйдет из Запорожья, Донецкой области, Луганской, части Харьковской, где они находятся. Вся территория Украины должна быть деоккупирована, в том числе Крым", - заявил руководитель ЦПИ.

Коваленко отметил, что кремлевские заявления об ударах по объектам в Харькове, где якобы украинская армия хранит оружие, прикрываясь мирными жителями, воспринимаются российским обществом.

"Такая история будет продолжаться, к сожалению, пока не будут уничтожены аэродромы, пока не будет уничтожена авиация", - подчеркнул он.

Инфографика КАБ, инфографика
Что известно о КАБах / Инфографика: Главред

Что известно о Центре противодействия дезинформации

Центр противодействия дезинформации (англ. Center for Countering Disinformation) - рабочий орган Совета национальной безопасности и обороны Украины, образованный в соответствии с решением Совета национальной безопасности и обороны Украины от 11 марта 2021 года "О создании Центра противодействия дезинформации", введенного в действие Указом Президента Украины от 19 марта 2021 года № 106, сообщает Википедия.

Центр обеспечивает осуществление мероприятий по противодействию текущим и прогнозируемым угрозам национальной безопасности и национальным интересам Украины в информационной сфере, обеспечение информационной безопасности Украины, выявление и противодействие дезинформации, эффективного противодействия пропаганде, деструктивным информационным воздействиям и кампаниям, предотвращение попыток манипулирования общественным мнением.

Обстрел Харькова - что известно об ударах по территории РФ западным вооружением

Напомним, как ранее сообщал Главред, разрешение США наносить удары американским оружием по военным целям на территории России сорвало наступление 90-тысячной группировки РФ на Харьковскую область. Это решение было принято именно в момент, когда российские войска готовились открыть новый фронт на северо-востоке Украины, отмечает Associated Press.

Российские оккупанты снова нанесли удары по Харькову управляемыми авиационными бомбами 23 июня, о чем сообщили мэр Игорь Терехов и глава ОГА Олег Синегубов. Есть погибший и много раненых.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Харьков ежедневно страдает от российского террора. Он подчеркнул, что российскую авиацию нужно уничтожать всеми эффективными средствами там, где она есть. Удары по российским аэродромам он считает вполне справедливыми.

Другие новости:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

война в Украине
Реклама

Главное за день

"Есть вопросы к России": в ВМС прокомментировали удар по пляжу в Севастополе

"Есть вопросы к России": в ВМС прокомментировали удар по пляжу в Севастополе

11:54 Украина
Впервые в мире: Sea Baby мощно поразили корабли РФ – в WSJ узнали тактику ударов

Впервые в мире: Sea Baby мощно поразили корабли РФ – в WSJ узнали тактику ударов

11:44 Украина
Взрывы в Крыму: российская ПВО стала причиной гибели людей – Братчук

Взрывы в Крыму: российская ПВО стала причиной гибели людей – Братчук

10:59 Украина
Все главные новости
Реклама

Популярное

В Крыму - взрывы, российская ПВО «шарахнула» по пляжу с людьми 5593

В Крыму - взрывы, российская ПВО "шарахнула" по пляжу с людьми

Украину накроют грозовые дожди, град и шквалы: когда стремительно ухудшится погода 3789

Украину накроют грозовые дожди, град и шквалы: когда стремительно ухудшится погода

20-летний «краш»: жена Меладзе показала фото их старшего сына, Сеть «ахает» 2711

20-летний "краш": жена Меладзе показала фото их старшего сына, Сеть "ахает"

О типичном гопнике Николае Тищенко 2565

О типичном гопнике Николае Тищенко

Последние новости

12:09

Будут держаться от дома подальше: 4 необычных метода для отпугивания муравьев

12:06

Как сохранить свежие абрикосы: самый простой способ заготовок на зиму

12:05

"Слушаю русское": подруга Началджиоглу сделала зашкварное заявление

11:54

"Есть вопросы к России": в ВМС прокомментировали удар по пляжу в Севастополе

11:48

В Дагестане ополченцы ликвидировали более 15 российских полицейских: все подробностиВидео

Украина не остановится, пока не выйдет на границы 1991-го года, после 2025-го РФ ждет упадок - ЯгунУкраина не остановится, пока не выйдет на границы 1991-го года, после 2025-го РФ ждет упадок - Ягун
11:45

"Хочу быть полезной": Кароль сцепилась с хейтерами, упрекнувшими ее за военную подготовку

11:44

Впервые в мире: Sea Baby мощно поразили корабли РФ – в WSJ узнали тактику ударов

11:26

Лунный календарь стрижек на июль 2024: лучшие дни для похода к специалисту

11:12

Будут мощные магнитные бури: на Солнце произошли изменения

Реклама
11:12

Бен Аффлек признался, что его раздражает в браке с Дженнифер Лопес

11:09

Обновление данных в ТЦК: юрист пояснил, с какими документами нужно идти

10:59

Взрывы в Крыму: российская ПВО стала причиной гибели людей – Братчук

10:44

Россия может прекратить обстреливать Харьков: в СНБО указали на важный момент

10:42

Цены массово снижают: в Украине подешевела популярная ягода перед сезоном консервации

10:36

В Украине ускоряют восстановление поврежденных войной сельхозземель

10:32

Как пенсионерам получить деньги от ООН: что нужно совершить

10:16

"От нее никакой пользы": Буданов оценил, применит ли Путин "ядерку" в случае потери Крыма

09:57

Оккупанты формируют живой щит в Крымумнение

09:54

"Вопрос в количестве": Буданов сказал, могут ли ракеты ATACMS уничтожить Крымский мост

09:42

Попытка Путина провалилась: экс-глава МИД рассказал о дипломатической победе Украины

Реклама
09:42

ЕС обойдет вето Венгрии: Боррель признался, как для ВСУ закупят оружие за счет активов РФ

08:48

Гороскоп на завтра 25 июня: Овнам - негатив на работе, Водолеям - опасные укусы насекомых

08:46

"Тяжелые уличные бои": в ВСУ опровергли захват россиянами Новоалександровки

08:31

Что посадить в июле: лунный посевной календарь на месяц

08:22

РФ прячет военную технику за гражданскими в Крыму, чтобы избежать ударов ВСУ - ISW

08:12

В Одессе прогремел взрыв: РФ нанесла удар по гражданской инфраструктуреФото

07:51

"Пусть в мире остаются": известная ведущая категорически высказалась о Потапе и Насте Каменских

07:46

У РФ есть продвижение возле четырех населенных пунктов: в DeepState раскрыли детали

06:57

Ракетный удар РФ по Киевщине: повреждены 72 частных дома, 8 многоэтажек и 13 зданийФото

06:45

Как Украине восстановить энергетику?мнение

05:30

Ребус для тех, у кого великолепное зрение: надо за 7 секунд найти мороженое

03:27

20-летний "краш": жена Меладзе показала фото их старшего сына, Сеть "ахает"

02:35

Чем можно отмыть засохшую монтажную пену: лайфхак, который спасет ваши поверхности

01:35

2 лучших способа устранить проблему навсегда: что делать, чтобы в погребе не было сырости

00:11

Под Евпаторией гремят мощные взрывы: в Сети назвали цель "прилетов"

23 июня, воскресенье
23:32

Бойня в Дагестане: в нескольких городах вспыхнули бои, много погибших и раненыхВидео

22:16

"Легче не станет": Буданов дал тревожный прогноз насчет наступления РФ

22:13

Мир на базе формулы Украины: Зеленский раскрыл новые планы Киева

21:27

"Надо уничтожать": Зеленский назвал цели ударов по объектам на территории РФ

20:57

США и Украина вместе добьются победы: Буданов сделал заявление о Трампе

Реклама
20:27

"Нет другого варианта": Буданов прокомментировал удары по целям РФ в Крыму

20:23

Церковный праздник 24 июня: что нельзя делать на Рождество святого Иоанна Крестителя

20:04

Войска РФ продвинулись на Донетчине, оккупирован населенный пункт – DeepState

19:39

Будет уже не так жарко, как раньше: в каких областях будут грозы и дожди

19:21

"Остановить российских террористов": заявление Зеленского после удара по Харькову

18:34

Удар на 300 км, но уступает F-35: эксперт назвал опасный истребитель РФВидео

18:16

Украинцам назвали сроки без электроэнергии: графики отключений на 24 июня

18:15

Взрывы в Крыму: "Панцирь" атаковал пляж с людьми, ATACMS "накрыли" базу ЧФ

17:13

Сожгли колонны россиян: удары HIMARS сорвали штурм 90-тысячного "кулака" РФ – AP

17:11

Может быть больно: Настя Каменских рассказала, изменяли ли ей в отношениях

^
Мобилизация в Украине
Минобороны запустило приложение "Резерв+" для военнообязанных: как оно работаетКак теперь нужно проходить ВВКНа одну справку меньше: что нужно знать при обновлении данных в ТЦК
Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютМобилизацияТарифыПолитика
Сад и огород
Что выгодно выращивать на огороде в УкраинеКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2024
Рецепты
НапиткиПраздничное менюЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десерты
Лайфхаки і хитрости
Комнатные растенияВсе о салеУборкаАвтоСтирка
Персоны
Роман Свитан новостиВладимир Зеленский новостиВладимир Путин новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новости
Мода и красота
Окрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижки
Интересное
Спорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметы
Синоптик
Прогноз погодыМагнитная буря
Война с Россией
Контрнаступление ВСУБавовна в РоссииКрымРаспад РоссииБои за АвдеевкуВоенная помощьКарта воздушных тревогРоссия против НАТО
Поздравления
С днем рождения подругеС днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сына
©2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять