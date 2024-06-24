Россия может прекратить обстреливать Харьков: в СНБО указали на важный момент

Руководитель Центра противодействия дезинформации отмечает, что РФ нанося удары по Харькову пытаются вызвать волну паники и заставить граждан покинуть город.

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В СНБО рассказали, когда РФ прекратит наносить удары по Харькову / Коллаж Главред, фото: t.me/synegubov, Минобороны РФ

Страны-союзники Украины должны принять решение о разрешении применять западное вооружение для ударов по военным аэродромам вглубь территории РФ на более 100 километров для того, чтобы защитить Харьков от российских обстрелов. Об этом в эфире телеканала FREEDOM сообщил руководитель Центра противодействия дезинформации (ЦПД) при Совете национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Андрей Коваленко.

По его словам, РФ оправдывает удары по гражданской инфраструктуре Харькова тем, что Украина якобы хранит оружие под прикрытием мирного населения города.

Коваленко добавил, что Харьков - это город-миллионник, находящийся ближе всего к украинско-российской границе, а нанося удары по нему россияне применяют тактику террора.

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"Тактика террора - вызвать волны паники для того, чтобы люди покидали Харьков так или иначе, за счет этого враг всегда хотел подорвать веру в то, что Силы обороны способны защитить не только город, а в целом способны сдерживать врага", - сказал он.

Коваленко отметил, что для защиты города от российских ракет и бомб нужно, чтобы страны Запада увеличить радиус использования их вооружения для ударов вглубь территории РФ более чем на 100 километров.

"Потому что аэродромы, с которых взлетают самолеты, наносящие удары по городу Харькову, многие находятся более чем в 100 км от границы. Соответственно, нужно все-таки разрешить бить по этим аэродромам. И, таким образом, проблема могла бы быть быстрее решена", - пояснил Коваленко.

По его словам, россияне называют удары по Харькову местью за обстрелы российского Белгорода.

"Они говорят, что нужно садиться за стол переговоров с Россией, и тогда это можно остановить. Но садиться за стол переговоров на условиях, которые озвучены Путиным, - это утопическая реальность, которая есть только в его голове. Никто не уйдет из Херсона, никто не уйдет из Запорожья, Донецкой области, Луганской, части Харьковской, где они находятся. Вся территория Украины должна быть деоккупирована, в том числе Крым", - заявил руководитель ЦПИ.

Коваленко отметил, что кремлевские заявления об ударах по объектам в Харькове, где якобы украинская армия хранит оружие, прикрываясь мирными жителями, воспринимаются российским обществом.

"Такая история будет продолжаться, к сожалению, пока не будут уничтожены аэродромы, пока не будет уничтожена авиация", - подчеркнул он.

Что известно о КАБах / Инфографика: Главред

Что известно о Центре противодействия дезинформации Центр противодействия дезинформации (англ. Center for Countering Disinformation) - рабочий орган Совета национальной безопасности и обороны Украины, образованный в соответствии с решением Совета национальной безопасности и обороны Украины от 11 марта 2021 года "О создании Центра противодействия дезинформации", введенного в действие Указом Президента Украины от 19 марта 2021 года № 106, сообщает Википедия. Центр обеспечивает осуществление мероприятий по противодействию текущим и прогнозируемым угрозам национальной безопасности и национальным интересам Украины в информационной сфере, обеспечение информационной безопасности Украины, выявление и противодействие дезинформации, эффективного противодействия пропаганде, деструктивным информационным воздействиям и кампаниям, предотвращение попыток манипулирования общественным мнением.

Обстрел Харькова - что известно об ударах по территории РФ западным вооружением

Напомним, как ранее сообщал Главред, разрешение США наносить удары американским оружием по военным целям на территории России сорвало наступление 90-тысячной группировки РФ на Харьковскую область. Это решение было принято именно в момент, когда российские войска готовились открыть новый фронт на северо-востоке Украины, отмечает Associated Press.

Российские оккупанты снова нанесли удары по Харькову управляемыми авиационными бомбами 23 июня, о чем сообщили мэр Игорь Терехов и глава ОГА Олег Синегубов. Есть погибший и много раненых.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Харьков ежедневно страдает от российского террора. Он подчеркнул, что российскую авиацию нужно уничтожать всеми эффективными средствами там, где она есть. Удары по российским аэродромам он считает вполне справедливыми.

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