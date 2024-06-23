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"Надо уничтожать": Зеленский назвал цели ударов по объектам на территории РФ

Алексей Тесля
23 июня 2024, 21:27
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Согласование ударов у границы позволило уничтожить часть террористического потенциала РФ, напомнил президент.
Зеленский, Himars
Владимир Зеленский прокомментировал удары по целям в РФ / Коллаж: Главред, фото: скриншот YouTube, Википедия

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о том, что каждый день Харьков страдает от российского террора.

"И каждый день мы повторяем: российскую боевую авиацию, которая наносит эти удары, и не только по Харькову, по другим нашим городам и громадам, по нашим фронтовым позициям, - российскую боевую авиацию надо уничтожать там, где она есть, всеми средствами, которые эффективны. Бить по российским аэродромам - также, это вполне справедливо. И нам нужно это совместное решение с партнерами - решение по безопасности", - подчеркнул он в ходе вечернего обращения.

Глава государства напомнил, что недавнее согласование ударов по российской территории - вблизи границы - позволило уничтожить часть российского террористического потенциала.

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"Но только часть. Нужно обезопасить людей и жизни полностью от российского террора - нужно больше дальнобойности, нужно соответствующее оружие для украинцев. И мы работаем над этим с партнерами - делаем все, чтобы приблизить решение. В целом следующие недели июня и первой половины июля должны стать для Украины не менее результативными, чем май и первая половина июня", - отметил он.

Президент сказал, что Украина уже получила позитивное решение по поводу поставок новых систем Patriot, а также готовит продолжение и работает над поставкой дополнительных систем ПВО.

Удары по России

Россию не впервые сотрясает от взрывов, больше всего "достается" пограничным регионам, откуда происходят пуски ракет в сторону материковой Украины.

Украинские спецслужбы не скрывают, что часто наносят удары дронами по объектам ВПК россиян, в частности, полигонам, аэродромам и заводам. Этот список пополнился критической инфраструктурой РФ, обслуживающей силы захватчиков.

Теперь, по словам главы ГУР Кирилла Буданова, российское гражданское население, наконец, "видит реальную картину войны".

"Они видят горящие нефтебазы, разрушенные здания заводов и фабрик... Это все идет на пользу", – отметил он.

"И дальнобойность сейчас - это вопрос не только о том, чего мы можем достичь на поле боя, но и о том, когда вообще завершится война. Чем больше мы можем, тем быстрее удастся принудить Россию к справедливому миру", - добавил Зеленский.

Удары РФ по Харькову

Как сообщалось, в результате авиационных ударов, нанесенных российскими оккупантами по Харькову в воскресенье днем, погиб один мирный житель, ранены десять, среди них двое подростков. Двое пострадавших в тяжелом состоянии. Попадания зафиксированы по частному сектору и детскому учебному заведению. В результате ударов обесточена половина потребителей Харькова.

Взрывы в Харькове - последние новости по теме

Напомним, днем 22 июня российские оккупанты подняли в воздух свою авиацию и осуществили пуски управляемых авиабомб в сторону Харькова. В городе прогремели мощные взрывы, над ним поднялись столбы дыма. Мэр Харькова Игорь Терехов подтвердил, что россияне четыре раза ударили по городу, в том числе по жилым домам.

Как стало известно позже, РФ попала в жилой дом в центре города, там продолжается разбор завалов. Президент Украины Владимир Зеленский назвал это российским террором, который нужно немедленно остановить.

Как сообщал Главред, количество раненых в результате вражеского удара по Харькову возросло до 41 человека. 6 пострадавших находятся в тяжелом состоянии.

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