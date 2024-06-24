Как отмыть крышку унитаза от желтых пятен - больше не появятся

Туалетные сиденья - одно из самых сложных для уборки мест в туалете, так как именно на пластике самые стойкие желтые пятна. Однако при использовании "волшебного" предмета, не нужно скрести или использовать отбеливатель для борьбы с въевшимися пятнами.
Эмили Баррон, эксперт по уборке из Property Rescue, поделилась эффективным средством, которое "работает как волшебство" на сиденьях унитазов, пишет express.
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"Хотя на рынке представлено множество чистящих средств, они могут быть агрессивными по отношению к поверхностям и могут испортить вашу одежду, если вы с ними соприкоснетесь. Более того, есть несколько необычных способов чистки туалета с использованием бытовых ингредиентов, которые работают не хуже", - отметила эксперт.
По ее словам, для чистки сидений унитаза можно использовать WD-40.
"Нанесите небольшое количество WD-40 на тряпку и аккуратно потрите ею испачканные участки сиденья унитаза. Оставьте на 8-10 минут, а затем протрите чистой тряпкой. WD-40 известен своей способностью удалять различные пятна и может быть эффективен и для пятен на сиденье унитаза", - поделилась эксперт.
Она подчеркнула, что это средство также создает уплотнение вокруг пострадавших участков, не позволяя пятнам прилипать к порам поверхности, что предотвращает повторное появление пятен на сиденье унитаза.
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