Без них изменится целая планета: зачем нужны комары - неожиданные факты

Если комары начнут исчезать, то человек, растительный и животный мир будет вынужден адаптироваться к новым условиям существования на планете.

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Зачем нужны комары / коллаж: Главред, фото: pixabay

Комары - это не только мелкие насекомые, которые призваны надоедать человеку в летнее время. Их предназначение гораздо масштабнее. К тому же, причин, зачем нужны комары, довольно много.

В чем смысл жизни комара

Это насекомое играет важную роль в природном равновесии, поэтому без него мир не мог бы оставаться в том виде, в котором есть на данный момент. В частности, надоедливая мошкара является важным звеном во многих пищевых цепях. Без них полностью изменился бы весь растительный и животный мир. Даже жизнь человека претерпела бы серьезные изменения.

Какую пользу приносят комары для людей

Личинки комаров обладают высокой способностью фильтровать воду. Всего за 1 час одна особь может пропустить через себя около 1 литра воды. Они помогают очищать водоемы, так как питаются продуктами разложения растений и водорослей.

Комары приносят пользу даже после своей гибели. После превращения во взрослую особь куколка выносит с собой из водоема огромное количество микроэлементов, которыми после смерти обогащают почву.

Самцы нужны в природе для активного размножения растений. Они в отличие от самок ведут травоядный образ жизни и не используют кровь теплокровных в качестве пищи. Самцы опыляют растения и способствуют их развитию.

Что будет если не будет комаров

Если комары начнут исчезать, то человек, растительный и животный мир будет вынужден адаптироваться к новым условиям существования на планете.

Вместе с ними исчезнут некоторые виды рыб, которые питаются только этими насекомыми.

Вымрут или значительно уменьшится количество лягушек и летучих мышей.

Многие растения просто исчезнут, так как их опыление происходит именно благодаря самцам этого вида насекомых.

Отсутствие комаров не станет причиной того, что пернатые умрут. Но им придется искать другие варианты, чем питаться.

Какой смысл от комаров - видео:

Чего боятся комары? Комары недолюбливают определенные запахи - например, иланг-иланга, лемонграсса, цитронеллы, эвкалипта, лаванды и можжевельника. Это можно использовать против них: достаточно добавить 3-5 капель эфирного масла в аромалампу за несколько часов до сна и ещё несколько капель - на край одеяла или пледа.

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