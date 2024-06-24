Без них изменится целая планета: зачем нужны комары - неожиданные факты

Комары - это не только мелкие насекомые, которые призваны надоедать человеку в летнее время. Их предназначение гораздо масштабнее. К тому же, причин, зачем нужны комары, довольно много.
В чем смысл жизни комара
Это насекомое играет важную роль в природном равновесии, поэтому без него мир не мог бы оставаться в том виде, в котором есть на данный момент. В частности, надоедливая мошкара является важным звеном во многих пищевых цепях. Без них полностью изменился бы весь растительный и животный мир. Даже жизнь человека претерпела бы серьезные изменения.
Какую пользу приносят комары для людей
- Личинки комаров обладают высокой способностью фильтровать воду. Всего за 1 час одна особь может пропустить через себя около 1 литра воды. Они помогают очищать водоемы, так как питаются продуктами разложения растений и водорослей.
- Комары приносят пользу даже после своей гибели. После превращения во взрослую особь куколка выносит с собой из водоема огромное количество микроэлементов, которыми после смерти обогащают почву.
- Самцы нужны в природе для активного размножения растений. Они в отличие от самок ведут травоядный образ жизни и не используют кровь теплокровных в качестве пищи. Самцы опыляют растения и способствуют их развитию.
Что будет если не будет комаров
Если комары начнут исчезать, то человек, растительный и животный мир будет вынужден адаптироваться к новым условиям существования на планете.
- Вместе с ними исчезнут некоторые виды рыб, которые питаются только этими насекомыми.
- Вымрут или значительно уменьшится количество лягушек и летучих мышей.
- Многие растения просто исчезнут, так как их опыление происходит именно благодаря самцам этого вида насекомых.
- Отсутствие комаров не станет причиной того, что пернатые умрут. Но им придется искать другие варианты, чем питаться.
Какой смысл от комаров - видео:
Чего боятся комары?
Комары недолюбливают определенные запахи - например, иланг-иланга, лемонграсса, цитронеллы, эвкалипта, лаванды и можжевельника. Это можно использовать против них: достаточно добавить 3-5 капель эфирного масла в аромалампу за несколько часов до сна и ещё несколько капель - на край одеяла или пледа.
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