Зачем нужна ямка над губой: секрет тела, который вас удивит

У любознательных людей часто возникает интерес к внешности. В частности, глядя в зеркало можно увидеть ямку над губой. Врачи объяснили, в чем ее назначение.

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Зачем нужен фильтрум человеку - секрет ямки над губой раскрыт / Коллаж: Главред, фото: flickr

Каждый человек интересен по своему и все мы разные на вид, хотя имеем общие черты внешности. Но не всегда мы понимаем, для чего нам даны отдельные детали тела. Например, вы задумывались, что у нас за полоска над губой? Врач Майкл Мозли объяснил в видео ВВС, для чего нужна ямка над губами.

Для начала врач объяснил, как называется ямка - это губной желобок, или фильтрум. По его словам, обозначает он то место, где все части лица сходятся вместе еще во время формирования зародыша в утробе матери.

"Во время начала формирования в утробе матери здесь сходятся три основные секции лица, образуя ямочку. Лицо ребенка формируются со второго по третий месяц беременности", - говорит Мозли. видео дня

Зачем нужен фильтрум человеку

Кроме собрания всех частей лица в одном месте, ямка над губой имеет более функциональное назначение. На ней на самом деле переносятся растворенные запахи с кончика носа или носовой подушечки к вомероназальному органу через протоки внутри рта.

Белая полоска над губой

Иногда над губой мы можем наблюдать и не совсем типичную полоску в районе ямки. Одной из основных причин их появления является длительное воздействие солнечных лучей на этот участок эпидермиса. Ультрафиолет проникает в глубокие подкожные слои, стимулируя производство меланина - пигмента, отвечающего за цвет кожи.

Что такое "Арка Купидона" и для чего она нужна

У некоторых людей можно разглядеть интересную форму верхней губы, так называемую "арку Купидона". На самом деле это изгиб красной каймы верхней губы, проходящий на границе с кожей.

С ее помощью можно повторить естественную форму губ или немного видоизменить ее: сделать более округлой или V-образной, приподнять, немного раздвинуть или собрать к центру.

Что известно о BBC? Британская телерадиомобильная корпорация (англ. British Broadcasting Corporation, аббревиатура BBC) - британская компания общественного телерадиовещания. По количеству слушателей крупнейшая телерадиовещательная компания в мире. В штате корпорации работает более 22 000 человек во всем мире (в том числе и в Украине), более 16 000 из которых работают в государственном секторе, пишет Википедия.

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