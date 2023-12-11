Расскажут все: как по губам определить характер человека

Мы расскажем, как использовать этот метод для более глубокого понимания окружающих.

https://glavred.info/life/rasskazhut-vse-kak-po-gubam-opredelit-harakter-cheloveka-10523969.html Ссылка скопирована

Как по губам узнать характер / Коллаж Главред, фото: pixabay.com

Знаете ли вы, что губы - это не просто часть лица, но и отражение внутреннего мира человека? Удивительно, но форма, цвет и даже выражение губ могут раскрывать удивительные тайны характера.

Кстати, ранее мы рассказывали, что по форме и размеру ушей узнать темперамент человека.

Мы расскажем, как использовать этот метод для более глубокого понимания окружающих.

видео дня

Как по губам определить характер человека?

Тонкость и пухлость : Тонкие губы говорят о чувственности и тонкости натуры. Пухлые же губы характеризуют человека как эмоционального и страстного.

: Тонкие губы говорят о чувственности и тонкости натуры. Пухлые же губы характеризуют человека как эмоционального и страстного. Форма губ : Овальные губы указывают на спокойствие и уравновешенность, а угловатые - на целеустремленность и решительность.

: Овальные губы указывают на спокойствие и уравновешенность, а угловатые - на целеустремленность и решительность. Цвет губ : Насыщенный цвет говорит о бодрствующей натуре, тогда как бледные губы могут свидетельствовать о романтической и мечтательной личности.

: Насыщенный цвет говорит о бодрствующей натуре, тогда как бледные губы могут свидетельствовать о романтической и мечтательной личности. Улыбка: Широкая улыбка может указывать на общительность и легкость в общении, в то время как закрытая улыбка может говорить о скрытности и осторожности.

Исследование губ - увлекательное путешествие в мир человеческой личности! Не пропустите возможность лучше узнать своих близких и друзей, просто взглянув на их губы.

Что такое физиогномика? Физиогномика — метод определения типа личности человека, его душевных качеств и состояния здоровья, исходя из анализа внешних черт лица и его выражения, пишет Википедия. Представители экспериментальной психологии относят физиогномику к числу псевдонаук, ставя её в один ряд с месмеризмом, френологией и спиритуализмом.

Вам может быть интересно:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.