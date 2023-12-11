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Расскажут все: как по губам определить характер человека

Сергей Кущ
11 декабря 2023, 11:08
Мы расскажем, как использовать этот метод для более глубокого понимания окружающих.
Как по губам узнать характер
Как по губам узнать характер / Коллаж Главред, фото: pixabay.com

Знаете ли вы, что губы - это не просто часть лица, но и отражение внутреннего мира человека? Удивительно, но форма, цвет и даже выражение губ могут раскрывать удивительные тайны характера.

Кстати, ранее мы рассказывали, что по форме и размеру ушей узнать темперамент человека.

Мы расскажем, как использовать этот метод для более глубокого понимания окружающих.

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Как по губам определить характер человека?

  • Тонкость и пухлость: Тонкие губы говорят о чувственности и тонкости натуры. Пухлые же губы характеризуют человека как эмоционального и страстного.
  • Форма губ: Овальные губы указывают на спокойствие и уравновешенность, а угловатые - на целеустремленность и решительность.
  • Цвет губ: Насыщенный цвет говорит о бодрствующей натуре, тогда как бледные губы могут свидетельствовать о романтической и мечтательной личности.
  • Улыбка: Широкая улыбка может указывать на общительность и легкость в общении, в то время как закрытая улыбка может говорить о скрытности и осторожности.

Исследование губ - увлекательное путешествие в мир человеческой личности! Не пропустите возможность лучше узнать своих близких и друзей, просто взглянув на их губы.

Что такое физиогномика?

Физиогномика — метод определения типа личности человека, его душевных качеств и состояния здоровья, исходя из анализа внешних черт лица и его выражения, пишет Википедия.

Представители экспериментальной психологии относят физиогномику к числу псевдонаук, ставя её в один ряд с месмеризмом, френологией и спиритуализмом.

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