Как по форме ушей узнать темперамент человека: что говорят психологи

Согласно определенным интерпретациям физиогномики, форма ушей может быть связана с темпераментом.
Физиогномика — это область психологии, которая предполагает, что черты лица и другие внешние особенности могут отражать характер и темперамент человека.
Согласно определенным интерпретациям физиогномики, форма ушей также может быть связана с темпераментом.
Как по форме ушей узнать темперамент человека?
- Большие уши: Некоторые физиогномы утверждают, что большие уши могут свидетельствовать о высокой чувствительности и тонкости натуры. Люди с большими ушами предположительно могут быть более чувствительными к окружающей среде.
- Маленькие уши: Маленькие уши, согласно некоторым источникам, могут указывать на практичность и земной характер.
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- Форма ушей: Некоторые физиогномы обращают внимание на форму ушей, такую как углы, выпуклости или вогнутости. Например, выпуклые уши могут ассоциироваться с экстраверсией и открытостью, в то время как вогнутые - с интроверсией и замкнутостью.
- Высота ушей: Физиогномы могут интерпретировать высоту, на которой расположены уши, как указание на энергичность и активность (высоко поставленные уши) или на более спокойный и уравновешенный характер (низко поставленные уши).
Что такое физиогномика?
Физиогномика — метод определения типа личности человека, его душевных качеств и состояния здоровья, исходя из анализа внешних черт лица и его выражения, пишет Википедия.
Представители экспериментальной психологии относят физиогномику к числу псевдонаук, ставя её в один ряд с месмеризмом, френологией и спиритуализмом.
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