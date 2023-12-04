Как по форме ушей узнать темперамент человека: что говорят психологи

Согласно определенным интерпретациям физиогномики, форма ушей может быть связана с темпераментом.

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Как по форме ушей узнать темперамент человека / Коллаж Главред, фото: pixabay.com

Физиогномика — это область психологии, которая предполагает, что черты лица и другие внешние особенности могут отражать характер и темперамент человека.

Согласно определенным интерпретациям физиогномики, форма ушей также может быть связана с темпераментом.

Как по форме ушей узнать темперамент человека?

Большие уши: Некоторые физиогномы утверждают, что большие уши могут свидетельствовать о высокой чувствительности и тонкости натуры. Люди с большими ушами предположительно могут быть более чувствительными к окружающей среде.

Некоторые физиогномы утверждают, что большие уши могут свидетельствовать о высокой чувствительности и тонкости натуры. Люди с большими ушами предположительно могут быть более чувствительными к окружающей среде. Маленькие уши: Маленькие уши, согласно некоторым источникам, могут указывать на практичность и земной характер.

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Форма ушей: Некоторые физиогномы обращают внимание на форму ушей, такую как углы, выпуклости или вогнутости. Например, выпуклые уши могут ассоциироваться с экстраверсией и открытостью, в то время как вогнутые - с интроверсией и замкнутостью.

Некоторые физиогномы обращают внимание на форму ушей, такую как углы, выпуклости или вогнутости. Например, выпуклые уши могут ассоциироваться с экстраверсией и открытостью, в то время как вогнутые - с интроверсией и замкнутостью. Высота ушей: Физиогномы могут интерпретировать высоту, на которой расположены уши, как указание на энергичность и активность (высоко поставленные уши) или на более спокойный и уравновешенный характер (низко поставленные уши).

Что такое физиогномика? Физиогномика — метод определения типа личности человека, его душевных качеств и состояния здоровья, исходя из анализа внешних черт лица и его выражения, пишет Википедия. Представители экспериментальной психологии относят физиогномику к числу псевдонаук, ставя её в один ряд с месмеризмом, френологией и спиритуализмом.

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