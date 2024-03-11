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Большие, маленькие или горбатый: как определить характер человека по губам и носу

Сергей Кущ
11 марта 2024, 01:31
Физиогномика – это древняя наука, которая изучает связь между чертами лица и характером человека.
Как определить характер по губам и носу
Как определить характер по губам и носу / Коллаж Главред, фото: pixabay.com

Согласно физиогномике, по форме носа, губ и других элементов лица можно сделать вывод о личности, темпераменте и даже судьбе.

Оказывается, нос и губы могут многое рассказать о человеке, пишет Интернаука.

Как определить характер человека по носу?

  • Длинный и крупный нос, как правило, говорит о сильной и волевой натуре.
  • Длинный, но тонкий нос может быть признаком гордости и высокомерия.
  • Выраженная горбинка на носу часто встречается у угрюмых и неуживчивых людей.
  • Короткий нос может быть признаком оптимизма и жизнерадостности.
  • Слишком маленькие ноздри могут говорить о неуверенности в себе и склонности к компромиссам.
  • Широкие крылья носа часто встречаются у людей с высокой самооценкой.
  • Вздернутый нос может быть признаком несдержанности и impulsivity.
  • Раздвоенный кончик носа характерен для робких и нерешительных людей.

Что такое "Интернаука"?

Издательский дом "Интернаука" - специализируется на выпуске научных журналов, монографий и научных пособий. Организовывает международные научные конференции. Журналы их издательства включены в наукометрические базы и распространяются по библиотекам и университетам, говорится на сайте.

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Как определить характер человека по губах?

  • Крупный рот с опущенными уголками губ часто встречается у людей с сильной волей и целеустремленностью.
  • Тонкие губы могут быть признаком чувствительности и ранимости.
  • Крупные и выпуклые губы, как правило, говорят о целеустремленности и успешности.
  • Подергивание уголков рта может быть признаком недоверчивости и подозрительности.
  • Опущенный уголок рта часто встречается у упрямых людей, которых трудно переубедить.
  • Маленький рот с выпирающей вперед верхней губой может быть признаком нерешительности и слабохарактерности.
  • Выдающаяся нижняя губа часто встречается у эгоистичных людей, которые ставят свои интересы превыше всего.

Что такое физиогномика?

Физиогномика — метод определения типа личности человека, его душевных качеств и состояния здоровья, исходя из анализа внешних черт лица и его выражения, пишет Википедия.

Представители экспериментальной психологии относят физиогномику к числу псевдонаук, ставя её в один ряд с месмеризмом, френологией и спиритуализмом.

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