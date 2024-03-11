Большие, маленькие или горбатый: как определить характер человека по губам и носу

Согласно физиогномике, по форме носа, губ и других элементов лица можно сделать вывод о личности, темпераменте и даже судьбе.
Оказывается, нос и губы могут многое рассказать о человеке, пишет Интернаука.
Как определить характер человека по носу?
- Длинный и крупный нос, как правило, говорит о сильной и волевой натуре.
- Длинный, но тонкий нос может быть признаком гордости и высокомерия.
- Выраженная горбинка на носу часто встречается у угрюмых и неуживчивых людей.
- Короткий нос может быть признаком оптимизма и жизнерадостности.
- Слишком маленькие ноздри могут говорить о неуверенности в себе и склонности к компромиссам.
- Широкие крылья носа часто встречаются у людей с высокой самооценкой.
- Вздернутый нос может быть признаком несдержанности и impulsivity.
- Раздвоенный кончик носа характерен для робких и нерешительных людей.
Что такое "Интернаука"?
Издательский дом "Интернаука" - специализируется на выпуске научных журналов, монографий и научных пособий. Организовывает международные научные конференции. Журналы их издательства включены в наукометрические базы и распространяются по библиотекам и университетам, говорится на сайте.
Как определить характер человека по губах?
- Крупный рот с опущенными уголками губ часто встречается у людей с сильной волей и целеустремленностью.
- Тонкие губы могут быть признаком чувствительности и ранимости.
- Крупные и выпуклые губы, как правило, говорят о целеустремленности и успешности.
- Подергивание уголков рта может быть признаком недоверчивости и подозрительности.
- Опущенный уголок рта часто встречается у упрямых людей, которых трудно переубедить.
- Маленький рот с выпирающей вперед верхней губой может быть признаком нерешительности и слабохарактерности.
- Выдающаяся нижняя губа часто встречается у эгоистичных людей, которые ставят свои интересы превыше всего.
Что такое физиогномика?
Физиогномика — метод определения типа личности человека, его душевных качеств и состояния здоровья, исходя из анализа внешних черт лица и его выражения, пишет Википедия.
Представители экспериментальной психологии относят физиогномику к числу псевдонаук, ставя её в один ряд с месмеризмом, френологией и спиритуализмом.
Вам может быть интересно:
- Как узнать характер по форме ногтей: маникюр расскажет все о человеке
- Достаточно 1 взгляда: как определить характер человека по форме лица
- Как по глазам и бровям определить характер человека