Большие, маленькие или горбатый: как определить характер человека по губам и носу

Физиогномика – это древняя наука, которая изучает связь между чертами лица и характером человека.

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Как определить характер по губам и носу / Коллаж Главред, фото: pixabay.com

Согласно физиогномике, по форме носа, губ и других элементов лица можно сделать вывод о личности, темпераменте и даже судьбе.

Оказывается, нос и губы могут многое рассказать о человеке, пишет Интернаука.

Как определить характер человека по носу?

Длинный и крупный нос, как правило, говорит о сильной и волевой натуре.

Длинный, но тонкий нос может быть признаком гордости и высокомерия.

Выраженная горбинка на носу часто встречается у угрюмых и неуживчивых людей.

Короткий нос может быть признаком оптимизма и жизнерадостности.

Слишком маленькие ноздри могут говорить о неуверенности в себе и склонности к компромиссам.

Широкие крылья носа часто встречаются у людей с высокой самооценкой.

Вздернутый нос может быть признаком несдержанности и impulsivity.

Раздвоенный кончик носа характерен для робких и нерешительных людей.

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Как определить характер человека по губах?

Крупный рот с опущенными уголками губ часто встречается у людей с сильной волей и целеустремленностью.

Тонкие губы могут быть признаком чувствительности и ранимости.

Крупные и выпуклые губы, как правило, говорят о целеустремленности и успешности.

Подергивание уголков рта может быть признаком недоверчивости и подозрительности.

Опущенный уголок рта часто встречается у упрямых людей, которых трудно переубедить.

Маленький рот с выпирающей вперед верхней губой может быть признаком нерешительности и слабохарактерности.

Выдающаяся нижняя губа часто встречается у эгоистичных людей, которые ставят свои интересы превыше всего.

Что такое физиогномика? Физиогномика — метод определения типа личности человека, его душевных качеств и состояния здоровья, исходя из анализа внешних черт лица и его выражения, пишет Википедия. Представители экспериментальной психологии относят физиогномику к числу псевдонаук, ставя её в один ряд с месмеризмом, френологией и спиритуализмом.

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