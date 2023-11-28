УкрРус
StarsМода и красотаГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и сериалыШоуЛайфхакиСонникЖизньПраздники
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Лайфхаки

Как быстро восстановить очень сухие губы: действенные методы для увлажнения

Юлия Закрепа
28 ноября 2023, 02:33
Чем мазать губы в мороз, чтобы не возникло обветривания и жжения губ - подробнее в материале.
Как быстро восстановить очень сухие губы: действенные методы для увлажнения
Почему сохнут губы / коллаж: Главред, фото : ua.depositphotos.com

Как быстро вылечить обветренные губы в домашних условиях, чтобы улучшить их состояние на долгое время. Обветренные губы очень неприятное и болезненное ощущение. Губы пересыхают, если они не получают нормального увлажнения тогда и образуются раны.

Врач-стоматолог в Youtube-канале рассказал о причине сухости губ и о том, как эффективно избавиться от него. Он рассказал,что для улучшения состояния кожи стоит пропить витаминный комплекс, содержащий витамин Е.

Как улучшить состояние губ в домашних условиях

  • Лучше всего против сухости губ помогает мед. Он обладает целебными свойствами, которые способствуют быстрому заживлению ран и увлажняет губы.
  • Действенным методом также является применение вазелина или бальзама "Спасатель". Они отлично увлажняют кожу и снимают воспаление.
  • Кремы, содержащие пантенол быстро заживляют раны, так что это подойдет и для заживления губ.
  • Бальзамы для губ и гигиенические помады. Средства, которые необходимо всегда иметь под рукой для постоянного увлажнения.

Также можно собственноручно можно сделать полезную для губ маску. Для этого надо чайная ложка меда, 2 чайных ложки жирного сыра и половинку чайной ложки оливкового масла. Это все надо смешать и хорошо перемешать, чтобы не было комочков. Стоит нанести маску на губы на 20 минут, а затем смыть теплой водой. После того протереть губы бумажной салфеткой, а затем можно использовать бальзам.

видео дня

Чем мазать губы для увлажнения

Для заживления трещин и сухости губ подходят масла из натуральных продуктов.

  • Кокосовое масло прекрасно насыщает сухую кожу губ влагой и оказывает заживляющий эффект.
  • Масло Ши хорошо питает и насыщает ткани тела.
  • Оливковое масло универсальное. Она сочетается со всеми другими маслами и имеет защитную функцию.
  • Миндальное масло быстро и действенно убирает шелушения на губах.
  • Масло облепихи очень ценное, ведь прекрасно справляется с питанием и заживлением.
  • Масло какао помогает коже восстановиться.

Больше интересных новостей:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
интересные новости
Реклама

Главное за день

Власть Польши отреагировала на блокаду границ: какие условия предложили Украине

Власть Польши отреагировала на блокаду границ: какие условия предложили Украине

00:29 Украина
Накрывают артой, авиацией и дронами: россияне пытаются продвигаться на востоке

Накрывают артой, авиацией и дронами: россияне пытаются продвигаться на востоке

00:26 Украина
Снежный шторм движется на север, есть погибшие - Зеленский

Снежный шторм движется на север, есть погибшие - Зеленский

23:31 Украина
Все главные новости

Последние новости

02:33

Как быстро восстановить очень сухие губы: действенные методы для увлажнения

02:05

Подкопаева показала фанатам 18-летнего сына-красавца на фото

01:35

Красотка и озорница: Денисенко без бюстгальтера прикрыла прелести бахромой

01:26

В сильный шторм Россия вывела фрегат в море: к чему готовиться украинцам

00:29

Власть Польши отреагировала на блокаду границ: какие условия предложили Украине

Главред в телеграм — новости Украины в режиме онлайн

00:26

Накрывают артой, авиацией и дронами: россияне пытаются продвигаться на востоке

27 ноября, понедельник
23:54

Вместе, но не так: Потап показался с Настей Каменских в МаямиВидео

23:36

Идеальная зарядка для людей 45 лет+: комплекс упражнений на все телоВидео

23:31

Снежный шторм движется на север, есть погибшие - Зеленский

Реклама
22:26

У Байдена и Шольца открестились от заявлений о принуждении Зеленского к переговорам с РФ

22:25

Последнее испытание года: три знака зодиака испытают неудачи в декабре

22:24

В Украине изменят мобилизационную политику: Данилов объяснил новый план

21:38

Перезагрузка киносаги "Сумерки": кто может сыграть новых Беллу и Эдварда

21:21

"РФ весной начнет продавливать фронт": эксперт назвал единственный способ этого избежать

21:18

Сильный ритуал для покупки квартиры: уже скоро купите собственное жильеВидео

21:11

Изощряются, как могут: оккупанты научились дистанционно разминировать территорию

19:39

В Крыму обнаружили неизвестный масштабный комплекс: он создает сильнейшие помехи

19:39

ВСУ нацелились на Мелитополь: раскрыты детали наступательной операции

19:16

Экс-муж Соломии Витвицкой демобилизовался с фронта - ведущая назвала причину

19:13

Снежная лавина и жесткий ветер: насколько сильный мороз ударит в Украине

Реклама
19:10

Про "термитов" или новое "достижение" РФмнение

18:47

"Брянская резня": в ВСУ раскрыли, как Patriot пощелкал авиацию РФ за пять минут

18:25

Активизировались разговоры: передает ли Иран баллистические ракеты РФ - ответ ГУР

18:11

Путин усиливает вторжение и бросает на фронт больше оккупантов – министр обороны Британии

17:57

ВСУ устроили "мясорубку" у Авдеевки и отбросили врага: у РФ колоссальные потери

17:50

В Раде требуют отставки депутата Безуглой: угрожает нацбезопасности

17:50

Цены взлетят в космос, а продукты станут дефицитом: чем грозит блокада границ

17:35

Наоми Кэмпбелл обручилась и засветила огромный "булыжник" на пальце - СМИ

17:33

При боли в горле этот метод самый подходящий: нужна лишь бутылка и обычная вода

17:26

Что нельзя одалживать 28 ноября, чтобы не было бедности: важные приметы дня

17:20

Лишь самые внимательные найдут ошибку на картинке за 9 секунд: загадка на скорость

17:13

Совершеннолетний сын генпрокурора Костина покинул Украину и поселился в Нью-Йорке, - политолог Магда

16:47

"Обстрелы будут": чем и когда РФ готова бить по Украине – тревожный прогноз ВСУ

16:33

Китайский гороскоп на завтра 28 ноября: Кролику – проблема, Змее - счастье

16:24

"Трудно продвигаться": в НАТО заявили об очень сложной ситуации на фронте в Украине

15:59

Необходима программа действий по спасению Украинымнение

15:49

Если еда прилипает к сковородке: спасет гениальный лайфхак с водкой

15:47

Результативная атака: в ГУР раскрыли цели удара по Смоленскому авиазаводу

15:20

Ветер 27 м/с и метели: на Украину надвигается новый мощный циклон

14:51

Украинцев заставят раскошелиться по третьей платежке за газ: что произошло

Реклама
14:45

Сможет ли РФ запускать по Украине дроны во время непогоды: в ВСУ рассказали об опасности

14:44

Празднуем уже не 19 января: когда Крещение в 2024 году, традиции и правила окунания в воду

14:44

Бойня в Мариуполе: партизаны расстреляли и зарезали шестерых россиян – горсовет

14:43

Страны НАТО приняли важный шаг: Украина получит рекомендации для вступления в АльянсВидео

14:30

Новая Лилия: Налчаджиоглу, от которого съехала жена, вышел в свет с другой

13:51

В СБУ отреагировали на заявление Данилова о российских шпионах в Украине

13:50

Удары по казарме армии РФ и авиазаводу: детали огненной "бавовны" в РоссииВидео

13:47

Можно ли есть продукты после пищевой моли: ответ на этот вопрос ошеломит

13:10

"Увольнение Залужного": политолог назвал самые большие угрозы для Украины

12:53

Гороскоп на завтра 28 ноября 2023: Весам - выбор между работой и домом, Козерогу - непринятие

Новости Украины
Новости КиеваНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости ОдессыТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валют
Рецепты
Простые блюдаЛегкие десертыЗакускиСалаты
Лайфхаки
Комнатные растенияСад и огородВсе о салеУборкаСтирка
Персоны
Марк Фейгин новостиОлег Жданов новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новостиВладимир ЗеленскийВладимир Путин новостиАлексей Арестович новости
Гороскоп
Астролог Анжела ПерлЗнаки зодиакаГороскоп на завтраГороскоп тароГороскоп на неделюАстролог Влад Росс
Война с Россией
Контрнаступление ВСУВойна России и УкраиныБавовна в РоссииТретья мировая войнаЯдерное оружиеДеоккупация КрымаБитва за БахмутРаспад России
Мода и красота
Модные ошибкиЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМода 2023
Праздники
Календарь 2023Православный календарь 2023С днем рождения подруге
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения, кум
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзии
Синоптик
Прогноз погодыМагнитная буря
©2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять