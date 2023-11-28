Как быстро восстановить очень сухие губы: действенные методы для увлажнения

Как быстро вылечить обветренные губы в домашних условиях, чтобы улучшить их состояние на долгое время. Обветренные губы очень неприятное и болезненное ощущение. Губы пересыхают, если они не получают нормального увлажнения тогда и образуются раны.
Врач-стоматолог в Youtube-канале рассказал о причине сухости губ и о том, как эффективно избавиться от него. Он рассказал,что для улучшения состояния кожи стоит пропить витаминный комплекс, содержащий витамин Е.
Как улучшить состояние губ в домашних условиях
- Лучше всего против сухости губ помогает мед. Он обладает целебными свойствами, которые способствуют быстрому заживлению ран и увлажняет губы.
- Действенным методом также является применение вазелина или бальзама "Спасатель". Они отлично увлажняют кожу и снимают воспаление.
- Кремы, содержащие пантенол быстро заживляют раны, так что это подойдет и для заживления губ.
- Бальзамы для губ и гигиенические помады. Средства, которые необходимо всегда иметь под рукой для постоянного увлажнения.
Также можно собственноручно можно сделать полезную для губ маску. Для этого надо чайная ложка меда, 2 чайных ложки жирного сыра и половинку чайной ложки оливкового масла. Это все надо смешать и хорошо перемешать, чтобы не было комочков. Стоит нанести маску на губы на 20 минут, а затем смыть теплой водой. После того протереть губы бумажной салфеткой, а затем можно использовать бальзам.
Чем мазать губы для увлажнения
Для заживления трещин и сухости губ подходят масла из натуральных продуктов.
- Кокосовое масло прекрасно насыщает сухую кожу губ влагой и оказывает заживляющий эффект.
- Масло Ши хорошо питает и насыщает ткани тела.
- Оливковое масло универсальное. Она сочетается со всеми другими маслами и имеет защитную функцию.
- Миндальное масло быстро и действенно убирает шелушения на губах.
- Масло облепихи очень ценное, ведь прекрасно справляется с питанием и заживлением.
- Масло какао помогает коже восстановиться.
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