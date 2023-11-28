Как быстро восстановить очень сухие губы: действенные методы для увлажнения

Чем мазать губы в мороз, чтобы не возникло обветривания и жжения губ - подробнее в материале.

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Почему сохнут губы / коллаж: Главред, фото : ua.depositphotos.com

Как быстро вылечить обветренные губы в домашних условиях, чтобы улучшить их состояние на долгое время. Обветренные губы очень неприятное и болезненное ощущение. Губы пересыхают, если они не получают нормального увлажнения тогда и образуются раны.

Врач-стоматолог в Youtube-канале рассказал о причине сухости губ и о том, как эффективно избавиться от него. Он рассказал,что для улучшения состояния кожи стоит пропить витаминный комплекс, содержащий витамин Е.

Как улучшить состояние губ в домашних условиях

Лучше всего против сухости губ помогает мед. Он обладает целебными свойствами, которые способствуют быстрому заживлению ран и увлажняет губы.

Действенным методом также является применение вазелина или бальзама "Спасатель". Они отлично увлажняют кожу и снимают воспаление.

Кремы, содержащие пантенол быстро заживляют раны, так что это подойдет и для заживления губ.

Бальзамы для губ и гигиенические помады. Средства, которые необходимо всегда иметь под рукой для постоянного увлажнения.

Также можно собственноручно можно сделать полезную для губ маску. Для этого надо чайная ложка меда, 2 чайных ложки жирного сыра и половинку чайной ложки оливкового масла. Это все надо смешать и хорошо перемешать, чтобы не было комочков. Стоит нанести маску на губы на 20 минут, а затем смыть теплой водой. После того протереть губы бумажной салфеткой, а затем можно использовать бальзам.

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Чем мазать губы для увлажнения

Для заживления трещин и сухости губ подходят масла из натуральных продуктов.

Кокосовое масло прекрасно насыщает сухую кожу губ влагой и оказывает заживляющий эффект.

Масло Ши хорошо питает и насыщает ткани тела.

Оливковое масло универсальное. Она сочетается со всеми другими маслами и имеет защитную функцию.

Миндальное масло быстро и действенно убирает шелушения на губах.

Масло облепихи очень ценное, ведь прекрасно справляется с питанием и заживлением.

Масло какао помогает коже восстановиться.

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