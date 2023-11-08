Как быстро спасти обветренные губы: лайфхак от опытного врача

Губы, которые трескаются и болят, когда наступают холода - доставляют дискомфорт. Главред расскажет, как себе помочь с этой проблемой легко и просто.

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Как быстро спасти обветренные губы / коллаж: Главред, фото: скриншот ТикТок

Холодное время года у многих ассоциируется с обветриванием губ, которые доставляют дискомфорт и болят. Мы расскажем, как бороться с этим явлением и значительно облегчить себе жизнь.

Почему все время обветриваются губы

У обветривания губ может быть не одна причина. Однако самая распространенная - недостаточное увлажнение, как снаружи так и изнутри. Из-за сухости губ, их постоянно хочется прикусывать и облизывать, что приводит к обветриванию, особенно на улице. Также причиной обветривания может быть и недостаток витаминов, аллергия, обезвоживание. И всё же, если вы чувствуете, что обветривание всегда сезонное - есть несколко способов с этим бороться.

Как предотвратить обветривание губ

Для того, чтобы не приходилось справляться с последствиями обветривания, с наступлением холодов стоит позаботиться о том, чтобы оно не успело настать. Для этого стоит хорошо следить за водным балансом в организме, за правильным и насыщенным витаминами питанием, а также об уходе. Старайтесь хорошо и всегда увлажнять губы, а также не использовать плохую косметику или ту, что вышла из срока годности.

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Как быстро спасти обветренные губы

Врач-косметолог с 20-летним стажем рассказала, как быстро избавиться от этой проблемы.

Вам понадобится:

мед

жидкий витамин Е

Полученную смесь необходимо нанести на губы и растирать в течение 5 минут 1 раз в день. Первые результаты не заставят себя долго ждать, вы увидите их уже через три дня.

Подробнее о том, как обработать губы, смотрите видео:

@dr_ibatullinaa Часто трескаются губы- Недорогой способ решить эту проблему do Косметолог Айгуль tạo với bản nhạc Молитва (Из к-ф -Молитва-) của Би-2 ♬ original sound - Косметолог Айгуль

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