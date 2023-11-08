Как быстро спасти обветренные губы: лайфхак от опытного врача

Холодное время года у многих ассоциируется с обветриванием губ, которые доставляют дискомфорт и болят. Мы расскажем, как бороться с этим явлением и значительно облегчить себе жизнь.
Почему все время обветриваются губы
У обветривания губ может быть не одна причина. Однако самая распространенная - недостаточное увлажнение, как снаружи так и изнутри. Из-за сухости губ, их постоянно хочется прикусывать и облизывать, что приводит к обветриванию, особенно на улице. Также причиной обветривания может быть и недостаток витаминов, аллергия, обезвоживание. И всё же, если вы чувствуете, что обветривание всегда сезонное - есть несколко способов с этим бороться.
Как предотвратить обветривание губ
Для того, чтобы не приходилось справляться с последствиями обветривания, с наступлением холодов стоит позаботиться о том, чтобы оно не успело настать. Для этого стоит хорошо следить за водным балансом в организме, за правильным и насыщенным витаминами питанием, а также об уходе. Старайтесь хорошо и всегда увлажнять губы, а также не использовать плохую косметику или ту, что вышла из срока годности.
Как быстро спасти обветренные губы
Врач-косметолог с 20-летним стажем рассказала, как быстро избавиться от этой проблемы.
Вам понадобится:
- мед
- жидкий витамин Е
Полученную смесь необходимо нанести на губы и растирать в течение 5 минут 1 раз в день. Первые результаты не заставят себя долго ждать, вы увидите их уже через три дня.
Подробнее о том, как обработать губы, смотрите видео:
@dr_ibatullinaa
Часто трескаются губы- Недорогой способ решить эту проблему do Косметолог Айгуль tạo với bản nhạc Молитва (Из к-ф -Молитва-) của Би-2♬ original sound - Косметолог Айгуль
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