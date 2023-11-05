Женщина показала гениальный прием, как избавиться от мешков под глазами

Инструмент Гуа Ша используется для применения давления с целью облегчить мышечную боль и напряжение.

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Как избавиться от мешков под глазами / коллаж: Главред, фото : pexels.com

Мешки под глазами могут появиться от плохого сна, обезвоживания, старения и даже, если вы забыли правильно снять макияж. Для того, чтобы спасти нежную кожу под глазами есть много полезных лайфхаков, которые можно сделать, чтобы снять отечность и припухлость.

Блогер на своей странице в TikTok поделилась советом, как устранить мешки под глазами и добавила, что ее метод "почти ничего не стоит" и его можно делать ежедневно, передает издание Mirror.

Женщина рассказала, что она использует два камня Гуа Ша, которые хранит холодными в холодильнике. Стоит пояснить, что Гуа Ша - это традиционный китайский метод лечения. Инструмент используется для применения давления с целью облегчить мышечную боль и напряжение.

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"Когда они холодные, это хорошо. Холод определенно помогает при воспалении и отеках. Стоит взять сыворотку или крем на свой выбор. Осторожно промокните его под глазом, чтобы Гуа Ша легко скользила. У меня есть розовый кварц и нефрит. Нужно осторожно делать движения вверх", - рассказала блогер.

Она также продемонстрировала свою технику: поместила два камня по обе стороны лица, осторожно двигая ими вверх от носа, под глазами и ко лбу.

Смотрите видео о том, как убрать мешки под глазами:

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