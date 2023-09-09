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Без морщин: 4 простейших совета по уходу за собой, которые замедлят старение кожи

Лидия Неплях
9 сентября 2023, 08:46 обновлено 9 сентября, 08:46
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Никогда не спите на обычной наволочке и удаляйте правильно макияж с лица.
Как снимать макияж, чтобы предотвратить морщины
Как снимать макияж, чтобы предотвратить морщины / Коллаж Главред, фото скриншот YouTube (Awesome over 50, Insider Beauty)

Морщины - естественный процесс старения, но со временем кожа теряет коллаген, который придает ей эластичность. Способность организма вырабатывать коллаген замедляется, а внешние факторы, такие как солнечное излучение или курение, могут стать причиной появления морщин. Способность организма вырабатывать коллаген может быть ограничена и другими факторами, например, неудачным снятием макияжа.

К счастью, эксперт в области красоты поделилась своими лучшими советами по борьбе с морщинами, в том числе о том, как правильно удалять макияж перед сном, пишет Mirror.

Советы по уходу за собой, которые предотвратят морщины

Первый совет, которым поделилась пользовательница TikTok Джен, уделять первостепенное внимание сну не менее семи-восьми часов и хорошо высыпаться, чтобы сохранить кожу здоровой.

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Еще один гениальный совет - сменить наволочку на шелковую, поскольку она не впитывает влагу.

"Хлопковые наволочки впитывают больше влаги, а шелковые этого не делают", - пояснила она.

Джен объяснила слушателям, что шелк гораздо лучше для кожи. Шелковая наволочка меньше впитывает средства, используемые на коже перед сном, многие, кто хочет иметь более здоровые волосы, также используют шелковые наволочки.

Эксперт также рассказала о том, как снимать макияж перед сном, посоветовав отказаться от использования салфеток для демакияжа. Это же может влиять на образование прыщей, среди прочего и другие причины акне.

"Никогда не пользуйтесь салфетками для снятия макияжа. Старайтесь не тереть кожу, особенно вокруг нежной области глаз", - сказала Джен.

Последний совет касается снятия макияжа с глаз. Женщина рассказала, какие шаги предпринимает лично она при демакияже.

"Я всегда сначала удаляю макияж с глаз. Я использую отдельные масляные подушечки для снятия макияжа глаз, чтобы удалить самые стойкие виды макияжа, например, водостойкую тушь", - поделилась секретом эксперт.

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