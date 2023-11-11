Врач раскрыла секрет: что поможет снять отеки лица - результаты поразят женщин

Если ситуация выходит из-под контроля, стоит обратиться к врачу.

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Как избавится от отеков / Коллаж Главред, фото freepik, flickr (Anders Gustavson)

Многие страдают отеками на лице и используют патчи, чтобы улучшить внешний вид. Однако известно, что не всегда это средство является эффективным, а иногда и вредным. Чтобы решить вопрос отеков, можно воспользоваться советом врача диетолога, эндокринолога Екатерины Толстиковой.

Что делать, если отекло лицо

"Берете ванну набираете, тепло воды, кладете пачку соли магниевой. Магний трансдермально изменит ваш уровень жидкости в организме. Утром встанете в минус", - говорит врач.

Это может помочь уменьшить стресс, ведь магний улучшает уровень кортизола. Однако, говорит врач, это временное явление. Кроме того, магний помогает удерживать воду, предотвращая ее задержку из-за стресса и повышенного уровня пролактина. Это симптоматическое облегчение, и, возможно, также стоит рассмотреть комплексный подход к решению этой проблемы. Например, использование других препаратов, также важно обращать внимание на свой внешний вид, но не забывайте, что важнее внутреннее самочувствие.

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Важно также различать отеки от пастозности.

"Отеки представляют собой серьезное состояние, а пастозность - это, когда, например, вы прикладываете пальцы к своей голени или к ноге внизу и замечаете, что если остаются небольшие вмятинки, они исчезают - это пастозность. Но если вы делаете это и они сохраняются на 2-3 минуты, то это уже отек, когда проходит очень медленно и это становится системным отеком, который нельзя игнорировать", - говорит Екатерина Толстикова.

Это может привести к более серьезным отекам, и избавиться от них уже будет сложно. В таких ситуациях обычно применяют диуретики и другие препараты, выводящие воду для похудения, что является плохо для органов выделения и детоксикации. Постоянное употребление мочегонных средств и препаратов, ускоряющих обмен веществ, несет риски для здоровья и работы наших детокс-органов.

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