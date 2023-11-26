УкрРус
StarsМода и красотаГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и сериалыШоуЛайфхакиСонникЖизньПраздники
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Жизнь

Дешевые способы, как защитить лицо от холода

Яна Ставская
26 ноября 2023, 16:34
Минусовая температура скверно сказывается на состоянии кожи лица. Узнавайте, чем закрыть лицо от мороза.
Дешевые способы, как защитить лицо от холода
Есть неплохой способ, как защитить щеки от мороза / Коллаж Главреда. Фото: Instagram, ua.depositphoto.com

Наша кожа лица особенно чувствительна к перепадам температуры и может легко травмироваться на морозе. Чтобы избежать неприятностей, лучше вовремя позаботиться о косметических средствах и соответствующей одежде. Читайте на Главреде, как уберечь лицо от мороза.

Что защищает кожу от холода

Зимой сосуды спазмируют от холода, в результате чего ухудшается кровосток, кожа не получает в достаточном количестве влагу и питательных веществ. Это проявляется дискомфортом и стянутостью.

Есть ряд базовых вещей, которые вам необходимо выполнить, дабы не допустить обморожения и кожных заболеваний.

видео дня

Достаточно всего небольшого похолодания, как лицо начинает печь, а затем кожа шелушится, в поврежденных местах появляются ранки. Вот на что обратите внимание, чтобы защитить лицо:

  • одежда;
  • увлажняющие крема;
  • вода;
  • бальзам для губ.

Избегайте использования агрессивного мыла и очищающих средств. Если вы вынуждены их использовать (например, в целях лечения), вовремя наносите увлажняющие крема.

Кроме того, необходимо постоянно поддерживать водный баланс и, по возможности, минимизировать время, проведенное на морозе.

Крема, чтобы защитить лицо на морозе

В интервью Фокусу косметолог Анна Круглик дала несколько дельных советов, как выбрать правильный крем для лица зимой.

Крем должен быть более питательный, чем летом. Хотя с этим врач тоже советует не переусердствовать - обращайте внимание на тип кожи: для жирной кожи - крем для комбинированного типа; для комбинированной - как для сухой.

Более того, крем не должен содержать искусственных красителей. Не должен он оставлять на лице и жирной пленки.

Учитывайте, что в составе крема должны быть пребиотики. Они защищают кожу, повышая антиоксидантную активность и блокируя распространение воспалительных процессов.

В составе крема также должны быть ниацинамид, витамин С, азулен и другие сосудоскрепляющие активы.

Чем закрыть лицо от мороза - одежда

  • Шапка - защитит голову и уши от холода.
  • Шарф - защитит лицо, если обмотаете его высоко вокруг шеи.
  • Маска или баф - закрывает нижнюю часть лица. Но в теплых помещениях их следует снимать, чтобы избежать образования конденсата на лице.

Защита от холода должна быть комплексной, включая различные методы и средства. Следите за своим состоянием и реагируйте на изменения, чтобы поддерживать здоровье вашей кожи в холодное время года.

Вас также могут заинтересовать новости:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
кожа лайфхак интересные новости
Реклама

Главное за день

"Россияне лезут из всех щелей": ВСУ - об очень тяжелых боях за Авдеевку

"Россияне лезут из всех щелей": ВСУ - об очень тяжелых боях за Авдеевку

16:51 Украина
РФ перебросила системы С-400 из Калининграда в Украину: разведка Британии объяснила угрозу

РФ перебросила системы С-400 из Калининграда в Украину: разведка Британии объяснила угрозу

14:22 Украина
Массированная атака БПЛА на Россию - "ответ" за Киев, РФ атаковали более 30 дронов

Массированная атака БПЛА на Россию - "ответ" за Киев, РФ атаковали более 30 дронов

14:17 Украина
Все главные новости

Последние новости

16:52

"Армия дронов и ГУР не выспались": Федоров заинтриговал заявлением об ударах по РФ

16:51

"Россияне лезут из всех щелей": ВСУ - об очень тяжелых боях за Авдеевку

16:34

Дешевые способы, как защитить лицо от холода

16:26

Гороскоп на неделю с 27 ноября по 3 декабря: Рыбам - самоанализ, Весам - потенциал роста

16:08

ВСУ могут нанести внезапный удар: генерал-разведчик назвал неожиданное направление

Украина весной-летом 2025-го выйдет на границы 1991 года и вступит в НАТО – СвитанУкраина весной-летом 2025-го выйдет на границы 1991 года и вступит в НАТО – Свитан
16:04

Кого нельзя пускать в дом 27 ноября, чтобы они не принесли беду: приметы

16:02

Партизаны Украины в Крыму нашли корабли РФ: где оккупанты их прячут, фото

15:41

Ученица чародея овладела тайной колдовства: рецензия на мультфильм "Желание"Видео

15:15

Известная блогерша Настя Талпа беременна во второй разВидео

Реклама
14:53

Разведка Украины узнала о планах РФ напасть на страны Балтии: заявление Латвии

14:46

Почему в Украине на улице оказалось огромное количество специалистовмнение

14:46

"Раздавить Россию": раскрыт неожиданный сценарий победы в войне с РФ

14:22

РФ перебросила системы С-400 из Калининграда в Украину: разведка Британии объяснила угрозу

14:17

Массированная атака БПЛА на Россию - "ответ" за Киев, РФ атаковали более 30 дронов

13:50

Женщина показала гениальный лайфхак из фольги, который не позволит коту залезть на елкуВидео

13:48

Гороскоп Таро на неделю с 27 ноября по 3 декабря: Деве - трудное решение, Стрельцу - расширение горизонтов

13:46

Массированный удар аналогом Shahed: в РФ паника из-за атаки неизвестных дронов

13:39

Муж-воин художницы Евгении Гапчинской получил ранение на фронте

13:11

Финансовый гороскоп на неделю с 27 ноября по 3 декабря: кто из знаков разбогатеет на этой неделе

12:58

ВСУ обрушат фронт: британский полковник назвал переломный этап в войне

Реклама
12:55

В Одесской области - снежный Апокалипсис: перекрыта важная трассаВидео

12:36

На Киевщину надвигается непогода: украинцев предупреждают о сильных метелях

12:27

Россия пошла "мясными штурмами" на село под Купянском: хочет развить наступление

12:16

Церковный праздник 27 ноября: что нельзя делать на святого великомученика Иакова

12:09

Звезда Скаженого весілля и Слуги народа Арам Арзуманян получил срок за драку

12:06

Любовный гороскоп на неделю с 27 ноября по 3 декабря: Водолею - разрушенные иллюзии, Козерогу - внимание знаменитости

11:52

Мощный удар ВСУ на юге: уничтожены сотни оккупантов РФ вместе с техникой

11:45

Россия сейчас не может запускать ракеты с кораблей: названа причина

11:20

Гороскоп на завтра 27 ноября 2023: Овен - терпите, Лев - простите обиды

11:10

В Украину несется снежный шторм и ударит дикий мороз: синоптик назвал даты

10:33

На фронте погиб известный украинский футболист, серебряный призер чемпионата

10:18

ВСУ подбираются к трассе, которая соединяет Крым с Мелитополем - экс-командир "Айдара"

09:35

"Нет смысла организовывать плацдарм": Свитан объяснил тактику ВСУ на юге

09:26

Успешное наступление под Бахмутом: в ISW раскрыли, какую тактику применили ВСУ

09:13

Лунный календарь 27 ноября 2023: Полнолуние сулит обман, соблазн и несчастливый брак

09:00

Украину ждет трескучая зима: налетит -20 и завалит снегом - народный синоптик

08:44

Дрон ударил по многоэтажке, есть пострадавшие: в РФ пожаловались на атаку БПЛАВидео

08:35

Россияне продолжают продвигаться под Авдеевкой: в ISW рассказали о критической ситуации

07:25

Россия ночью атаковала Украину дронами: в Киеве раздавались взрывы

05:30

Как очистить микроволновку за 5 минут: очень легкий и рабочий способ

Реклама
04:36

Кроссовки как новые: как стирать обувь в стиральной машине, не испортив ее

03:00

Прорыв в спину российским войскам: Свитан рассказал о последствиях форсирования Днепра

02:20

Настя Каменских публично проигнорировала Потапа: тот не смолчал

01:27

Спасет жизнь и укажет на битое авто: 4 хитрых секретов ремня безопасности, о которых не знают водители

00:47

В Украине расширят права ТЦК: что теперь будет дозволено сотрудникам центров

25 ноября, суббота
23:27

Украина погружается в дефицит топлива: последствия блокады польской границы

23:22

Сон с открытыми глазами: почему это происходит и как с этим бороться

22:59

С лазерами и ракетами, но без пилотов: в России производят новые вертолеты

22:28

"Закончится в один день": военный "Азова" спрогнозировал конец войны

21:55

В ЕС "конфликт интересов": некоторые страны хотят ослабить ограничения для РФ

Новости Украины
Новости КиеваПенсии в УкраинеКурс валютНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости ОдессыТелеграм новости Украины
Синоптик
Прогноз погодыМагнитная буря
Поздравления
С днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сына
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМода 2023Модные ошибки
Война с Россией
Битва за БахмутРаспад РоссииКонтрнаступление ВСУВойна России и УкраиныБавовна в РоссииТретья мировая войнаЯдерное оружиеДеоккупация Крыма
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десерты
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп тароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлЗнаки зодиака
Персоны
Владимир ЗеленскийВладимир Путин новостиАлексей Арестович новостиМарк Фейгин новостиОлег Жданов новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новости
Лайфхаки
СтиркаКомнатные растенияСад и огородВсе о салеУборка
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзии
Праздники
Календарь 2023Православный календарь 2023С днем рождения подруге
©2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять