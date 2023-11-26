Дешевые способы, как защитить лицо от холода

Минусовая температура скверно сказывается на состоянии кожи лица. Узнавайте, чем закрыть лицо от мороза.

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Есть неплохой способ, как защитить щеки от мороза / Коллаж Главреда. Фото: Instagram, ua.depositphoto.com

Наша кожа лица особенно чувствительна к перепадам температуры и может легко травмироваться на морозе. Чтобы избежать неприятностей, лучше вовремя позаботиться о косметических средствах и соответствующей одежде. Читайте на Главреде, как уберечь лицо от мороза.

Что защищает кожу от холода

Зимой сосуды спазмируют от холода, в результате чего ухудшается кровосток, кожа не получает в достаточном количестве влагу и питательных веществ. Это проявляется дискомфортом и стянутостью.

Есть ряд базовых вещей, которые вам необходимо выполнить, дабы не допустить обморожения и кожных заболеваний.

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Достаточно всего небольшого похолодания, как лицо начинает печь, а затем кожа шелушится, в поврежденных местах появляются ранки. Вот на что обратите внимание, чтобы защитить лицо:

одежда;

увлажняющие крема;

вода;

бальзам для губ.

Избегайте использования агрессивного мыла и очищающих средств. Если вы вынуждены их использовать (например, в целях лечения), вовремя наносите увлажняющие крема.

Кроме того, необходимо постоянно поддерживать водный баланс и, по возможности, минимизировать время, проведенное на морозе.

Крема, чтобы защитить лицо на морозе

В интервью Фокусу косметолог Анна Круглик дала несколько дельных советов, как выбрать правильный крем для лица зимой.

Крем должен быть более питательный, чем летом. Хотя с этим врач тоже советует не переусердствовать - обращайте внимание на тип кожи: для жирной кожи - крем для комбинированного типа; для комбинированной - как для сухой.

Более того, крем не должен содержать искусственных красителей. Не должен он оставлять на лице и жирной пленки.

Учитывайте, что в составе крема должны быть пребиотики. Они защищают кожу, повышая антиоксидантную активность и блокируя распространение воспалительных процессов.

В составе крема также должны быть ниацинамид, витамин С, азулен и другие сосудоскрепляющие активы.

Чем закрыть лицо от мороза - одежда

Шапка - защитит голову и уши от холода.

Шарф - защитит лицо, если обмотаете его высоко вокруг шеи.

Маска или баф - закрывает нижнюю часть лица. Но в теплых помещениях их следует снимать, чтобы избежать образования конденсата на лице.

Защита от холода должна быть комплексной, включая различные методы и средства. Следите за своим состоянием и реагируйте на изменения, чтобы поддерживать здоровье вашей кожи в холодное время года.

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